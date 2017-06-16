Eyüp Belediyesinden 3 bin kişilik iftar

Gürpınar Meydanı’nda gerçekleştirilen iftar programına Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, Gürpınar Belediye Başkan Vekili ve İlçe Kaymakamı Osman Doğramacı İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Emrah Akçay, AK Parti İlçe Başkanı Halit Toktaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Tunç, İlçe Müftüsü Alaaddin Hançer, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Alanın hazırlanmasının ardından vatandaşlar güvenlik noktalarından geçerek alana geldi. Program öncesi hummalı bir şekilde çalışan onlarca aşçı ve belediye çalışanı, zamanında yemekleri yetiştirmek için büyük çaba sarf etti.

İftar öncesinde alandaki vatandaşlara seslenen Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Eyüp Belediye Başkanına verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederek, “Eyüp Belediyesi ile olan kardeşliğimizin bir nişanesi olarak Eyüp Belediyesi ilçemizde iftar vermek istedi. Biz de kardeş belediyemizle birlikte düzenlediğimiz bu iftarın adını ’kardeşlik iftarı’ olarak açıkladık. Bundan sonraki dönemlerde de inşallah bu kardeşliğimiz, kardeşlik sofralarında devam edecek. Güzel projelerimizle sık sık bir araya geleceğiz. Kardeşlik soframıza geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın ise, alandaki vatandaşlara İstanbul Eyüp Sultan’dan selam getirdiğini belirterek, “İki ilçe arasında güzel bir işbirliği yapıyoruz. Ben her geldiğimde Gürpınar ilçemizi gelişmiş, büyümüş, daha da iyi hale gelmiş görüyorum. İnşallah bu süreç daha da güzel şekilde devam edecek ve işbirliğimiz daha da güzel bir şekilde devam edecek. Çok güzel projeler ve çok çalışkan bir kaymakamımız var ve hepsinden de önemlisi devletine, milletine bağlı güzel insanlar var Gürpınar’da. İnşallah bu birlik ve beraberlikle daha güzel günler bizi bekliyor. İlçemiz çok daha güzel olacak ve hak ettiği noktaya gelecek” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kur’an tilaveti ile devam eden programda, vatandaşlar ezanın okumasıyla iftarlarını açtı. İftar sonrası ilçe genelinde Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) sınavında başarılı olan öğrencilere bisiklet hediye edildi.

İftar programı akşam namazının ardından okunan ilahiler ve yapılan gösterilerle devam etti.