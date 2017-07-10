Fagiye Teyran Kültürel Miraslar Festivali sona erdi

İslam alimi ve Kürt edebiyatının önemli isimlerinden Feqiye Teyran (1590-1660), Van’ın Bahçesaray ilçesinde düzenlenen ’Fegiye Teyran Kültürel Sanatsal Festivali’nde anıldı. Festivalin ilk gününe Vali Murat Zorluoğlu, eşi Sevcan Zorluoğlu, işadamı Ethem Sancaklı, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Serhat Karabektaş, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Van Emniyet Müdürü Mehmet Suat Kesici, İpekyolu Kaymakamı Cemil Öztürk, Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Başkanı Zahir Soğanda, AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, Bahçesaray Belediye eski başkanı Naci Orhan ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla başlamıştı. Fakiye Teyran’ın türbesi ve evi ziyaret edildikten sonra ilçe merkezindeki program geçildi. Protokol ilk önce satranç turnuvasının düzenlendiği çadırı ziyaret ederek buradakilerde sohbet etti. Daha sonra el işinden ağaç oymacılığının yer aldığı stantlar ziyaret edildikten sonra gerçekleşen programa geçildi. Protokolün konuşmalarının ardından Bahçesaray çayının ilk çıkış olan mağaraya gidildi. Burada kıs bir süre kalan protokol daha sonra ilçeden ayrıldı. Festivalin ilk günü rafting, Selçuk Balcı konseri, havai fişek gösterisi ve dilek fenerlerinin bırakılmasıyla sona erdi.

“Festivalde el emeği göz nuru eserler sergilendi.

Bahçesaray Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslarda üretilen el emeği göz nuru eserler sergilendi. 21 kursiyerin 2.5 ayda yaptıkları örgü örme, ahşap boyama, hat sanatı, boncuk işleme gibi çalışmalar festivalin ilgi odağı oldu. Festivalin ilk gününde Vali Murat Zorluoğlu ve beraberindekiler, standı ziyaret ederek sergilenen eserleri incelediler. Stant, 2 gün boyunca vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Festivalin ikinci günü ise, Arvas Mahallesi’ndeki Seyyid Fehim-i Arvasi hazretlerinin türbesi ziyaret edildi. Çok sayıda vatandaşın ziyaret ettiği türbede dualar okundu. Gün içerinde Fagiye Teyran ve Kültürel Miraslar sempozyumu, Fagiye Teyran şiir dinletisi, Fagiye Teyran türbe ve evinin ziyareti. Satranç turnuvası ve ödül töreni. Halk oyunları gösterisi, 2 gün gün boyunca devam eden yarışma ve ödül töreni. 2 gün boyunca rafting heyecanı yaşanırken, yerel sanatçıların yer aldığı konser ve akşam saatlerinde ise havai fişek gösterisi ile festival sona erdi.