Fakik-lOL ameliyatı ile gözlüklerden kurtuldu

Van'da 15 yıldır gözlük kullanan Mutlu Kurt isimli hasta, Urartu Göz'de Fakik-lOL ‘Göz içi mercek uygulaması' ameliyatı ile sağlığına kavuştu.

Gözlerindeki miyop nedeniyle 15 yıldır gözlük kullanmak zorunda kalan Mutlu Kurt (29) isimli vatandaş, Urartu Göz'e başvurdu. Burada Urartu Göz Kurucusu Operatör Dr. Atilla Yazıcıoğlu tarafından muayene edilen Kurt'un sağ gözünde 18,5, sol gözünde ise 15,5 derece miyop olduğu tespit edildi. Urartu Göz'de yapılan Fakik-lOL ameliyatı ile hasta sağlığına kavuştu. 15 yıldır kullandığı gözlüklerden kurtulmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Kurt, “Daha önce yaşam kalitem oldukça düşüktü. Gözlük olmadığı zaman hiç göremiyordum diyebilirim. Atilla hocanın yanında Fakik-lOL ameliyatı oldum. Ameliyattan sonra hiçbir şikayetim olmadı. Şuan da gözlükle gördüğümden çok daha iyi görüyorum. Gözlükten kurtulmak benim için hayaldi. Bu hayalim Atilla hocamın sayesinde gerçek oldu. Ben bu anlamda Dr. Atilla Yazıcıoğlu başta olmak üzere tüm Urartu Göz çalışanlarına ilgi ve alakalarından ötürü çok teşekkür ediyorum” dedi.

Urartu Göz kurucusu Op. Dr. Atilla Yazıcıoğlu ise Türkiye'de sadece belirli merkezlerde yapılabilen Fakik-IOL uygulamasını Van'da başarıyla gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Hastamıza da Fakik-IOL uygulamasını yaptık. Doğu Anadolu Bölgesinde bu uygulama yalnızca Urartu Göz'de yapılmaktadır. Daha çok lazere uygun olmayan ve çok yüksek göz bozukluğu olan hastalarda bu uygulamayı gerçekleştiriyoruz. Hastamızın ameliyatını da başarıyla gerçekleştirdik. Hastamız gözlüklerden kurtuldu. Onun bu mutluluğu bizleri de mutlu etti” ifadelerini kullandı.

Bölgede A grubu göz merkezi olan Urartu Göz varken, batıdaki illere gitmeye gerek olmadığını da sözlerine ekleyen Yazıcıoğlu, uygun maliyetler ile en iyi hizmeti bölge halkının ayağına getirdiklerini kaydetti.