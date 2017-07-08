Fakiye Teyran Kültürel Miraslar Festivali

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İslam alimi ve Kürt edebiyatının önemli isimlerinden Fekiye Teyran (1590-1660), Van’ın Bahçesaray ilçesinde bu sene 7.’si düzenlenen Fakiye Teyran Kültürel Miraslar Festivalinde anıldı. Festival kapsamında Vali Murat Zorluoğlu, eşi Sevcan Zorluoğlu, iş adamı Ethem Sancaklı, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, Van Emniyet Müdürü Mehmet Suat Kesici ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Başkanı Zahir Soğanda, helikopterle Bahçesaray ilçesine geldi. Burada Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Serhat Karabektaş, AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, Bahçesaray Belediyesi eski başkanı Naci Orhan tarafından karşılanan Vali Zorluoğlu ve beraberindekiler, daha sonra Fakiye Teyran’ın türbesine geçerek burada Kur’an-ı Kerim tilaveti dinleyip dua ettiler. Ardından Fekiye Teyran’ın Kartal Mahallesi’nde bulunan evine yaya olarak geçerken, Gülşen Orhan da katılımcılara Fakiye Teyran’ın şiirinden bestelenen "Ey Dilberi" türküsünü Kürtçe okudu.

Protokol, daha sonra Fakiye Teyran’ın evini ziyaret ederek, tasavvuf müziği ekibinin def gösterini izledi. Ardından Fakiye Teyran’ın simgesi olan güvercinleri uçuran Vali Zorluoğlu ve beraberindekiler, mahalle sakinleri ile sohbet etti.

Buradan gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Zorluoğlu, Fakiye Teyran Kültürel Miraslar Festivalini başlattıklarını belirterek, “Bu bölgede, bu coğrafyanın Yunus Emre’si olarak bilinen halk şairi ve aynı zamanda gönül ehli, gönül insanı, bölgenin yetiştirdiği değerlerden Fakiye Teyran adına bu festivali düzenliyoruz. Ben de hafta başında göreve başladım ve ilk ziyaretimizi Bahçesaray ilçemize yapmak nasip oldu. Tabi Bahçesaray ilçemiz Fakiye Teyran gibi, Arvasi Hazretleri gibi çok önemli alimler, değerler yetiştirmiş. Bir taraftan da gerçek manada bir kültür şehri, kültür beldesi, coğrafik güzellikleri zaten yaklaştığımız andan itibaren bizi karşıladı, kucakladı. Balıyla, ceviziyle, çetin kış şartları ile bilinen bir ilçemiz. Bu festivalle biz bir taraftan ilçemizin yetiştirdi önemli değerleri, kişileri, Fakiye Teyran gibi, Arvasi Hazretleri gibi değerleri daha geniş bir şekilde toplumun tüm kesimlerine tanıtmayı amaçlıyoruz, bir taraftan da gönül ehli olan kişileri, bu arada çok ihtiyaç duyduğumuz sevgi gibi, kardeşlik gibi, hoşgörü gibi, merhamet gibi bugüne taşıdıkları diğerleri buradan yılda bir seferde olsa tekrar haykırma imkanı buluyoruz. Festivale emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Zorluoğlu ve beraberindekiler, daha sonra festival kapsamında ilçe merkezinde düzenlenen programlara katıldılar.