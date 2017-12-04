Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı yaparken milletvekilliği adaylığı müracaatı yapmak için istifa eden Hızır Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Faruk Alpaslan, uzun yıllar başkanlığını yaptığı Van Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Kooperatif binasında ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Alpaslan, şoför esnafının yoğun talebi doğrultusunda aday olduğunu söyledi. Her zaman şoför esnafının hak ve hukukunu korumak ve çalışma koşullarının uygun hale getirilmesi için ibadet duygusu ile hizmet ettiklerini ifade eden Alpaslan, “Şoför esnafımız yerelde, bölgesel veya Türkiye genelinde yöneticilik yaptığım dönemlerdeki hizmet performansını arar olmuş. Bu süreçte biriken sorunlarının çözümü için, yeniden başkan olmamı istediler. Esnafımızın bu isteğini yerine getirmek, kronikleşmiş sorunlarının çözüme kavuşmasını sağlamak ve onları özlediği hizmetle buluşturmak için Van Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı’na aday olma kararı verdim” dedi.

"Esnafımızın ve halkımızın memnuniyetini çok önemsiyorum"

Ekmeğini emeği ile kazanan şoför esnafının çözüm bekleyen farklı sorunları bulunduğuna dikkat çeken Alpaslan, “Mevcut yasaya göre Van Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası üyesi olabilme hakkı bulunan taksiciler, minibüsçüler, halk otobüsçüleri, servis araçları, şehir içi nakliyatçılar ve kamyoncuların çözüm bekleyen sorunları bulunuyor. Sorunlar hükümet, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili kurumlar, valilik, Van Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, vergi daireleri ile kamu kurum ve kuruluşları nezdinde yapılacak girişimler sonucunda çözüme kavuşturulabilecek. Esnafımızın hak ve hukukunu Ankara’da, federasyon ve konfederasyonun gücünü de arkamıza alarak bilinçli ve etkili bir şekilde savunacağız. Şoför esnafımızın sorunlarının çözüme kavuşturulması; aynı zamanda hizmetlerden yararlanan halkımızın da sürdürülebilir ve kaliteli hizmet almasını sağlayacaktır. Bu nedenle yapacağımız tüm çalışmalarda, esnafımızın hakkını, hukukunu savunurken, halkımızın da memnuniyetini gözeteceğiz” ifadelerini kullandı.

"Şoförler ve otomobilciler odası yeniden esnafımızla buluşacak"

Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın ideolojisi, rengi, dili, dini, ırkı, mezhebi veya meşrebi ne olursa olsun şoför esnafının odası olduğunu vurgulayan Alpaslan, “Ne ideolojik, ne de kültürel farklılık ayırımı yapmadan, odamızdan hizmet almak isteyen esnafımızın şoför olması yeterli olacak. Böylece odamızı esnafımızla, esnafımızı da hizmet ile yeniden buluşturmuş olacağız. Şoförler ve otomobilciler odamıza kayıtlı olan kurtarıcı ve ambulans gibi araçlarımızı bağlı durumdan kurtarıp yeniden esnafımızın hizmetine sunacağız. Esnafımızı sektörel sınıf farkı aşiretçiliği, ideolojik yaklaşımlar ve ırk ayrımcılığına tabi tutmadan, onların haklı ekmek davasında en büyük destekçisi olacağız. Bugüne kadar ayrışmaya tabi tutulan ve sorunları ile yalnız başına mücadele etmek zorunda bırakılan, şoför esnafımıza destek olabilmek ve sahip çıkabilmek üzere yapılanmış bir yönetim anlayışıyla, 2018 yılı ocak ayından itibaren başlayacak olan, esnaf odalarının seçiminde Van Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odamızın yönetimine talibiz” şeklinde konuştu.

Taksici esnafının giderlerinin artmasına rağmen gelirlerinde azalma olduğuna dikkat çeken Başkan Alpaslan, şöyle konuştu:

“Taksici esnafımız uygun çalışma şartlarına sahip değil, birçok taksi durağının barınma yeri bulunmuyor, barınma yeri bulunanların ise yazıhane ruhsatları yok. Akaryakıt fiyatlarının artmasına, sigorta maliyetlerinin yükselmesine ve araç bakım onarım giderlerinin karşılanamaz duruma gelmiş olmasına rağmen, şoför esnafımız benim dönemimde verilen taksimetre fiyat tarifesi üzerinden çalışmak zorunda bırakılmıştır. Yine taksici esnafımız havaalanına araç modelleri bahane edilerek yapılan keyfi uygulama ile alınmamış. Eşitlik ilkesine aykırı olan bu uygulamalar ile yapılan ayırımcılığın sona ermesi gerekiyor. Taksici esnafımızın sorunlarını Van Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Koordinasyon Merkezi’nde gündeme getirerek haklarına kavuşması için özverili bir çalışma yapacağız. Yine minibüs ve halk otobüsleri ile toplu taşıma hizmeti veren esnafımız büyük mağduriyet yaşıyor. Esnafımız, minibüs ve halk otobüsü hatlarını çok yüksek fiyatlar ile satın aldı. Ancak daha sonra aldıkları bedelin dörtte bir fiyatına düşmesi ile büyük bir mağduriyet yaşadı. Bunun yanında şehir içi toplu taşıma işini yaparken korsan taşımacılığın önlenmemesi nedeniyle yolcu kaybına uğramaktadır. Korsan taşımacılığın önüne geçilmeden, Van’ın modern taşımacılıkla buluşması mümkün görünmüyor. Herkesin hakkının ve hukukunun korunabildiği, çelişkiye düşülmeyen, yolcu rekabetini ortadan kaldıracak düzenli bir çalışma sisteminin kazandırılması için yerinde, zamanında ve doğru kararların alınması sağlanmalı. Ayrıca durakların halkın istediği şekilde açık tutulması, toplu taşıma hizmeti veren esnafımızın park alanı sıkıntısının giderilmesi çözüme kavuşturulması gereken konuların başında geliyor.”

"Servis araçlarının giderlerini asgariye indireceğiz"

Servis araçlarının elde ettikleri kazançları ile giderlerini karşılayamaz hale geldiğini belirten Alpaslan, “Okul servis araçlarında, Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmelik kapsamında rehber personel görevlendirilmesi zorunlu hale geldi. Servis araçları öğrencilerden aldıkları ücretlerden, rehber personeli maaşı ve sigortası, araç yakıt vergi ve sigortası, araç bakım onarım giderleri de hesap edildiğinde, sürücülüğünü araç sahibinin yapması halinde asgari ücretin altında bir kazanç kalmaktadır. Şoför çalıştıran servis araçları zarar etmektedir. Sonuç olarak ekmek kazanmak için servis çalıştıran ve zarar eden esnafımızın giderlerini asgariye indirip, esnafımızın kazancının cebinde kalması için gerekli çalışmaları yaparak esnafımızın hakkına sahip çıkacağız. Servis araçlarının çalışma esasları doğrultusunda kazanç sağlayabileceği, hizmet alan öğrencilerin ve velilerin de mutlu olabileceği bir sistemin kazandırılması için çalışacağız. Bazı çıkarcıların servis araçlarının sayısını arttırarak, kendileri rant elde ederken, servisçi esnafımızın ekmeği ile oynamak için bazı planlar yaptıklarını ve bunun için Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası seçimlerinin yapılmasını beklediklerini biliyoruz. Servisçi esnafının hak ve hukukunu korumak, ekmeğine sahip çıkmak için UKM’de veya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında girişimlerde bulunarak, bilgi ve tecrübemizle bu konuları sıkı bir şekilde takip edeceğiz” dedi.

Şehir içi nakliyat yapan esnafın şehir ve toplum içinde yerinin belli olmadığına da dikkat çeken Alpaslan, “Şehir içi nakliyatçılık yapan esnafımız, halkımızın çok önemli bir ihtiyacına çözüm üretiyor, büyük bir hizmet veriyor. Yaptığı hizmet adeta görmezden gelinerek horlanan esnafımızın şehir ve toplum içindeki yeri belli değil. Bunun yanında bedeni ve aracı ile hizmet vermesine rağmen hak ve hukukunu koruyamıyor. Büyük bir özveri ile çalışan şehir içi nakliyatçı esnafımız, büyük rakamlarda vergi, araç sigortası, SGK, park ücreti ödediği için giderleri oldukça yüksek. Şehir içi nakliyatçı esnafımızın oluşturulacak bölgesel garajlarda barındırılması ve sorunlarının çözümü için ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunup sonuçlandırılması için takipçi olacağız. Bu kapsamda esnaf odaları seçimlerinin; Van’ımız, halkımız ve esnafımız için yeni bir başlangıca vesile olmasını temenni ediyor, tüm şoför esnafımıza kazasız, belasız, bol kazançlı hayırlı çalışmalar diliyorum" şeklinde sözlerini tamamladı.

Toplantı soru cevap ile sona erdi.