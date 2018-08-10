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10 Ağustos 2018 15:12

Faruk Alpaslan’dan Başkan Berge’ye ziyaret

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (ESOB) eski başkanlarından ve Hızır Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Faruk Alpaslan, Van Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı İsa Berge’yi ziyaret etti.

Faruk Alpaslan’dan Başkan Berge’ye ziyaret

10 Ağustos 2018 15:12


Ziyarette konuşan ESOB Başkanı İsa Berge, “Faruk Başkanımızı kendi yaptırdığı esnaf sarayında ağırlamaktan onur duydum. Başkanımızın Van ESOB’a katkıları büyüktür. Seçildiğimiz günden itibaren en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Esnafımızın ve sanatkarımızın sorunlarına çözüm aramak adına çıktığımız yolculuğumuza devam edeceğiz” dedi.


Faruk Alpaslan ise, yeni seçilen İsa Berge ile yönetimini tebrik ederek, başarılar diledi. Alpaslan, “Van’ımıza, tüm odalarımızın rahatlıkla hizmet sunabileceği bir esnaf sarayı kazandırdım. Benden sonraki süreçte sarayın içi boş kaldı ve buranın hakkı verilemedi. Van esnafı gerçek manada bir hizmet sektöründen yoksun kaldı. Hakikaten benden sonraki boşluğun doldurulacağı kanısı ile geldim. Bundan sonraki süreçte İsa Berge kardeşimin ve yönetiminin bu sarayı dolduracağına yürekten inanıyorum ve kendilerinin yanında olacağım. Van ESOB’un güzel çalışmalar yapacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.




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