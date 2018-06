Fatih Çiftçi: “Van, tüm hırslarımızın önünde gelir”

Yönetim kurulu ve meclis üyelerinin hazır bulunduğu programda Fatih Çiftçi, ilk olarak Van TSO bünyesinde bulunan WEBHELP Çağrı Merkezini ziyaret etti. Gurur duyulacak bir yatırım olduğunu söyleyen Çiftçi, “WEBHELP Çağrı Merkezi, ilimizde yüzlerce genç insanımıza istihdam sağlıyor. Bu imkanı, bu yatırımı oluşturan insanlar; vizyonları geniş, kent sevdalısı insanlardır. Bunun için Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ve yönetim kuruluna teşekkür ederim. Ayrıca WEBHELP yönetimine de Van’da gerçekleştirdikleri bu yatırımlarından dolayı teşekkür ederim” ifadesini kullandı.

WEBHELP Genel Müdür Yardımcısı Tuna Baliç ve Türk Telekom Müşteri Hizmetleri Direktörü Eniz Akdağ, Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi ve Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva’ya çağrı merkezi ile ilgili bilgi verdiler. Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, WEBHELP ve Türk Telekom yöneticilerine yatırım için birer plaket takdim etti.

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi, Van TSO Yönetim Kurulunu ziyaretinde, Van’ın ve Vanlılığın önemine vurgu yaptı. Çiftçi, “Van TSO Yönetim Kurulunu, seçimlerden zaferle çıktıkları için tebrik ediyorum. Tertemiz, pırıl pırıl bir yönetim. Seçimlerden sonra ilk kez ziyaret ediyorum. Başkan Takva nezdinde tüm yönetim ve meclis üyelerini kutluyorum. Bazı insanlar makamlarından şeref alır, bazı insanlar da makamlarına şeref katar. Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı; olduğu makama değer katan, vizyoner, hepimizin gururlandığı çalışmaları yapan çok değerli bir arkadaşımız. Allah sizleri muvaffak etsin. Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da işbirliğimiz devam edecektir. Biz sizlerle, yaptığınız çalışmalarla gurur duyuyoruz. Her yerde Van TSO’nun yapmış olduğu başarılı çalışmaları takdirle anlatıyoruz. Bir kente değer katmak nedir, nasıl olur bunu en güzel şekilde yerine getiriyor Van TSO yönetimi. Başkanın, TOBB gibi çok önemli bir meslek örgütünde Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Başkanlığına seçilmesi ayrıca gurur duyulacak bir görevdir. Bu da Van TSO’nun Ankara’da, TOBB’da temsiliyetinin çok önemli olduğunu göstermektedir. Hepimizin ortak paydası Van’dır. Van, tüm hırslarımızın önünde gelir” ifadesini kullandı.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ise, Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi’nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bakanım, söz konusu Van olunca her zaman desteğinizi yanımızda hissettik. Ankara’daki en önemli destekçimizsiniz. Van için yapılan her çalışmanın baş aktörü sizsiniz. Bunun için sizlere minnettarız. Doğru zamanda doğru taleplerle yanınıza geldik. Sizlere ilettiğimiz her sorunun çözümünü gördükçe de gurur duyduk. Şu an 250 kişiye hizmet veren ve yakın tarihte 500 kişiye istihdam sağlayacak WEBHELP Çağrı Merkezi sizinle işbirliğimizin bir sonucudur. Biz sizden destek istedik. Sizlerin desteği ile WEBHELP yatırımını gerçekleştirdi” dedi.

Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, yıllardır sembolik törenlerle açılışı yapılan, ancak hiçbir zaman gümrük kapısı olarak hizmet vermeyen Kapıköy’ün yakın tarihte Türkiye’nin en modern gümrüğü olarak hizmet verecek olmasının çok önemli olduğunu belirterek, “Kapıköy Gümrük Kapısı, Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi’nin girişimleri ve desteği ile açılacaktır. Her yerde söylüyor ve ifade ediyoruz. Fatih Çiftçi olmasaydı, biz hala sembolik açılışlarla olmayan bir gümrük kapısını açmaya devam edecektik. Ancak şu an 100 milyonluk bir yatırımla Türkiye’nin en modern gümrük kapısı yapıldı. Kısa sürede açılışı yapılacak. Kapıköy, Van’ın geleceğidir. Van bunu hak ediyor. Bu değeri ilimize kazandıran hükümetimize de sonsuz teşekkür ederiz” diye konuştu.

Fatih Çiftçi’nin Van TSO programında Meclis Başkanı Yasin Ertürk, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Faruk Biner, Fevzi Çeliktaş, yönetim kurulu üyeleri Şefik Eren, Ekrem Baytar, Veysel Parin, meclis üyeleri Kadri Salaz, Yusuf Konak ve Tevfik Tüfekçi de hazır bulundu.