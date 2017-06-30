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30 Haziran 2017 15:46

Fatih Çiftci’den ‘mücbir sebep hali’ açıklaması

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının "Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Fatih Çiftci’den ‘mücbir sebep hali’ açıklaması

30 Haziran 2017 15:46


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, mücbir sebep halinin ilan edildiği yerlerde, ticari defterlerin kapanış onaylarında bir ay süre uzatımına gidildiğini, düzenlemenin kendilerine ulaşan talepler doğrultusunda mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla yapıldığını belirtti. Bakan Yardımcısı Çiftci; konunun Van Ticaret ve Sanayi Odası, Van Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası gibi STK’lar ve Vanlı ticaret erbabından kendisine ulaşan hemşehrileri vasıtasıyla iletildiğini ve çözüme yönelik yakın takibi sonucunda taleplerinin aynen yerine getirildiğini belirterek, “Van ilimizde bulunan tacirlerimizin mağduriyete uğramaması için hızla konunun çözümüne yönelik talimatlarımız oldu. Arkadaşlarımız gerekli çalışmalarını yaptı. Bugün yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğimizle birlikte defterlerin kapanış onayları, mücbir sebebin sona erdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar yapılabilecek. Böylece mükelleflerimizin ve tacirlerimizin defter kapanışlarıyla ilgili gerekli işlemleri yapabilmelerine yönelik süreyi 2 aya çıkarmış olduk. Vanlı tacirlerimize hayırlı olsun” dedi.


2011 yılında yaşanan depremler nedeniyle Van’ın da aralarında bulunduğu bazı illerde mücbir sebep hali ilan edilmiş, TBMM’nde 18 Mayıs 2017 tarihinde kabul edilen 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 6 yıldır devam eden mücbir sebep hali 31 Mayıs 2017 tarihi itibariyle sona ermişti. İlgili mevzuata göre mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde tutulan ticari defterlerin kapanış onayları, mücbir sebebin sona erdiği tarihi takip eden birinci ayın sonuna kadar yapılabiliyordu. 30 Haziran 2017 tarihinde Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ’de yapılan değişiklik ile mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde tacirler tarafından tutulan ticari defterlerin kapanış onaylarının süresi bir ay uzatılmıştır. Bu değişiklik ile mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde tutulan ticari defterlerin kapanış onayları, mücbir sebebin sona erdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar yapılabilecek.




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