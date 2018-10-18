Feridun Irak'tan ‘Havza Başkanlığı' yapılandırmasına destek

Van Ticaret ve Sanayi Odası ile Van Ticaret Borsası Eski Başkanı Feridun Irak, ‘Havza Başkanlığı' yapılandırmasını desteklediklerini belirterek, “Havza Başkanlığının teşkilatlanması, hayvan sayısının yanı sıra en büyük mera, nüfus ve araziye sahip olan Van'da olmalıdır” dedi.

İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Feridun Irak, tarımda yeniden kendi kendine yeten, ithal eden değil ihraç eden ülke olmak zorunda olduğumuzu söyledi. Irak, “Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ‘savunma eşittir tarım, tarım eşittir savunma' vurgusuyla tarımın önemine işaret ederek, bakanlık bünyesinde ‘Havza Başkanlığı' adı altında yeni bir yapılanmaya gidileceğini ve desteklemelerin havza bazlı yapılacağı açıkladı. Havza Başkanlığının kurulması, desteklerin havza bazlı yapılması halinde çok faydalı olacağına inanıyorum. Her havza potansiyelinin güçlü olduğu ürünlerin yetiştirilmesinde ve endüstrisi de buna göre yönlendirilerek desteklenmelidir. Bir başka deyişle, incirin ve zeytinin iyi yetiştirildiği havzada bu ürünler, hububatın iyi yetiştirildiği havzada hububat, hayvanın iyi yetiştirildiği havzada ise hayvancılık desteklenmelidir. Böylece hem dünyayla rekabet edebiliriz hem de kaynak israfını önlemiş oluruz” dedi.

Feridun Irak, Havza Başkanının sevk ve idare yeteneğinin yanı sıra sektörü iyi bilmesinin şart olduğunu dile getirerek, “Başkan da mahiyetindeki kişiler de ehil olmalıdır. Bilindiği gibi Türkiye'de birçok kurumda liyakat sorunu yaşanmaktadır ve çok pahalıya mal olmaktadır. Havza başkanlıklarından biri hayvancılığın en çok ve en iyi yapıldığı bölge olan Van Gölü Havzasında kurulmalıdır. Türkiye'de hayvancılık için en uygun bölge buralardır. Havza Başkanlığının teşkilatlanması, hayvan sayısının yanı sıra en büyük mera, nüfus ve araziye sahip olan Van'da olmalıdır” diye konuştu.