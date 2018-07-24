Fiber optik kablolardaki arıza aboneleri bezdirdi

İlçede devam eden kentsel dönüşüm sahası içinde yaklaşık 2 yıldır açıktan geçirilerek abonelere hizmet veren fiber optik internet kablolarındaki arıza nedeniyle ilçe merkezinin bir bölümüne 24 saat internet hizmeti verilemiyor. Aboneler, Telekom yetkililerine sitemde bulunarak, kendilerine sağlıklı bir internet ortamı sağlanmasını talep ettiler. Fikret Varol isimli gazeteci, fiber optik kablolarındaki arıza nedeniyle işlerinin aksadığını belirterek, “Erciş’te yerel gazete çıkartıyoruz. İnternet 24 saattir kesik durumda. İşlerimizi internet ortamında gerçekleştiriyoruz. İnternet olmayınca da çalışmalarımız aksıyor. Telekom yetkililerini sürekli aramamıza rağmen maalesef netice alamıyoruz. Bizler telefon ve internet faturalarını gününde ödememize rağmen iki yıldır sağlıklı hizmet alamıyoruz’’ dedi.

Zafer Büyükaslan isimli esnaf ise, internetteki arıza nedeniyle banka havalelerini gerçekleştiremediğini, verilen hizmetten memnun olmadıklarını belirterek, arızaların kalıcı olarak giderilmesini talep etti.

Bu arada kentsel dönüşüm sahası içindeki fiber optik kablolarının gelişigüzel açıkta olması, arızalara adeta zemin hazırlıyor. İnşaat firması yetkileri, Telekom yetkilerine gerekli ikazları defalarca yapmalarına rağmen kabloların inşaat sahası dışına çıkartılmadığını söylediler.

Telekom yetkileri ise, arızaların genelde kentsel dönüşüm alanı içinden geçen kablolarda meydana geldiğini ve her defasında arızaların giderildiğini belirterek, inşaat firmasının çalışmalarını tamamlanmasıyla birlikte yeni şebeke hattının çekileceğini ifade ettiler.