Figürleri mobilyaya işleyen iş yerinin açılışı yapıldı

Van'ın Muradiye ilçesinde insan figürleri başta olmak üzere üç boyutlu resimleri mobilyalara işleyen iş yerinin açılışı yapıldı.

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 600 metrekare alan üzerinde kurulan atölyenin açılışını Muradiye Kaymakamı Harun Yücel yaptı. Açılıştan sonra bir konuşma yapan Yücel, bölgede tek ve eşi olmayan modern bir atölye kuran esnafı tebrik ederek, “Van'da da böyle bir atölye herhalde yok. Burada çalışan her kişi bir aileye bakacak. Güzel bir iş ve yatırım olmuş. İnsanın kendi bölgesine yaptığı yatırım kadar güzel bir şey olamaz. İş sahibi ve ilçemize hayırlı olsun” dedi.

Atölyenin içini gezen Kaymakam Yücel ve beraberindekilere, atölye yetkilisi Erkan Erdoğan tarafından bilgi verdi. Çalışan makinenin başında yapılan işleri izleyen Yücel ve eşinin fotoğrafını da mobilya parçasına işlendi.

Bilgisayar üzerinden işlemleri gerçekleştiren iş yeri yetkilisi Uğur Erdoğan ise, istedikleri desenleri yaptıklarını belirterek, “Üç ayrı program üzerinden istediğimiz her türlü figürü atölyemizde çıkarabiliyoruz. Çizimler üç aşamadan oluşuyor. Bilgisayar üzerindeki çizimler bittikten sonra ürünümüz elimize geçiyor. Yaptığımız çizimler sadece düz tahtaya değil, üç boyutlu yazıcılardan makinenin tüm eksenlerini kullanarak yaptığımız çizimler de var. Yaptığımız çizimlerde insan kafasını dahi çıkartabiliyoruz. Üç boyutlu, tamamen gerçekçi bir şekilde çizimlerimizi yapıp makinemize aktarabiliyoruz. Bundan da istediğimiz şekli ve deseni mobilyalara işleyebiliyoruz” dedi.

Muradiye'de 27 yıl marangozluk yapan 65 yaşındaki İkram Erdoğan ise, “1971 yılında marangozluk işine başladım. Yıllar geçtikçe yeni şeyler çıktı, ben de yenilikçi meraklısıydım. Marangozluk işi 27 yıl devam etti, daha sonra mobilya işine başladım. 20 yıl da mobilya işi yaptım, fakat hep yeni şeyler yapmak istiyordum. Tabi maddi sıkıntılar ve ortam uygunluğu derken yaş da ilerledi. Ancak yine de pes etmedim. Bu kez Van'da olmayan bir makine getirdim. Bu bilgisayar işi olduğu için ben bu işin üstesinden gelemiyorum. Bu nedenle bu modern işi oğullarım yapacaklar, torunum ise bilgisayar üzerinden şekilleri makinenin beynine göndererek mobilya üzerinden işlemleri gerçekleştirecek. Artık mirası benden sonra torunum devam edecek. Amacımız bu hizmeti ilçemiz başta olmak üzere bölgemizde de yaygın bir hale getirmektir” şeklinde konuştu.