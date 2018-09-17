Finans sektörü temsilcileri Van TSO'da bir araya geldi

Van Ticaret ve Sanayi Odası tarafından piyasalarda yaşanan ekonomik daralma, finansa erişim ve sektörlerin bankacılık sorunlarının konuşulduğu ‘Van TSO Finans Sektörü Toplantısı' düzenledi.

Van TSO'da düzenlenen ve Moderatörlüğünü Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Faruk Biner'in yaptığı toplantıya, banka şubelerinin yöneticileri, Van TSO Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri katıldı. Toplantıda açılış konuşmasını yapan Biner, Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini belirterek “Özellikle Ekonomide yaşanan daralma, tüm sektörlerin dikkatli olmasını gerektiriyor. Biz üyelerimizin yoğun taleplerini ilimizde bulunan banka şube temsilcilerine aktarmak istiyoruz. Öncelikle finansa erişim sorunu yaşıyoruz. Üyelerimiz kredi almakta zorlanıyor. Bu konunun banka temsilcileri vasıtasıyla, genel merkezlerine ulaştırılmasını istiyoruz. Bir diğer yaşadığımız sorun ise ekspertiz firmalarının, mal ve taşınmazlarımıza biçtiği düşük bedeller. Bu durum piyasada panik haline dönüşünce işte o zaman krizi daha derinden yaşıyoruz. Bu sorun, mutlak suretle dikkate alınmalıdır. Üyelerimizin yaşadığı ve sıklıkla dile getirdiği bir diğer önemli sorun da ipoteklerin kabul görmemesi veya düşük bedelle değerlendirilmesi. Burada üyelerimizin, ticaretin içinde olan firmalarımızın bankalar nezdinde doğru değerlendirilmesi ve yaşanan krizin ortaklaşa aşılması gerekir. Sizler bizlerin iş ortakları, çözüm ortaklarısınız. Olaya böyle bakmalıyız. Bizleri yok etmek üzere değil, destekleyerek zorlukları aşmamız gerektiğini düşünüyoruz” ifadesini kullandı.

Taahhüt Firmalarının Kamu Kurum ve kuruluşlarında hak edişlerini zamanın da alamadığını belirten Biner, “Borçlanan firmalarımız çözümü kredi talep etmekte buluyor. Bunun için Bankaların özellikle taahhüt firmalarına kolaylık sağlamasını ve bu krizin aşılması için destek vermelerini bekliyoruz” dedi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Biner, firmalarının yaşadığı finansa erişim ve diğer bankacılık sorunları ile ilgili hazırlayacakları raporu, tüm banka genel müdürlüklerine, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve il milletvekillerine ulaştıracaklarını ve takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.

Toplantıya katılan banka şube temsilcileri de Türkiye'nin zorlu bir ekonomik süreçten geçtiğini ifade ederek, “Hiçbir şey eskisi gibi değil artık. Bankalar yeni kredi politikaları belirlediler. Önceliğimiz verdiğimiz kredilerin geri dönmesidir. Firmaların ekspertiz firmaları ile yaşadığı sorunları bizlerde yaşıyoruz. Ancak şunu da belirtelim ki, asla firmaları yok etmek üzere bir anlayışa sahip değiliz. Kaldı ki firmaların en büyük sorunu kurumsallaşmamak. Van'daki firmaların en büyük sorunu bilançolarıdır. Bankalara belirtilen mali verilerin çoğu hatalıdır. Biz bu durumda birçok firmamıza danışmanlık hizmeti vererek, onların finans yönetimlerine destek sağlıyoruz. Ancak hepimiz kabul etmeliyiz ki, piyasalarda genel bir daralma var. Ve bu daralma en çok bankacılık ve finans sektöründe yaşanıyor” şeklinde konuştular.