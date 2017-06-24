Flamingolar Van’a geldi

Her yıl belirli dönemlerde Van Gölü ve Erçek Gölü havzalarında konaklayan flamingoların bu yılki görsel şöleni başlıyor. Kış mevsimini Hazar ve Urumiye gölleri kıyılarında geçirdikten sonra havaların ısınmasıyla her yıl Van Gölü havzasındaki sulak alanları mesken tutan binlerce flamingo, kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki en önemli yaşam alanlarından biri olan ve sayısız kuş türüne ev sahipliği yapan Erçek Gölü’ne geldi. İran’ın Urmiye Gölü ile Afrika arasında göç ederek Van’a gelen flamingolar, Afrika ile İran arasında yaptıkları göç sırasında geçiş güzergahında bulunan Van Gölü Havzası’ndaki başta Erçek Gölü olmak üzere 12 sulak alanda yaklaşık 5 ay konaklıyor. Van Gölü ve çevresindeki sulak alanlarda meraklılarına görsel şölen de sunan flamingoların bu yılki ilk grubu Erçek Gölü kıyılarına geldi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayatı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Doç. Dr. Loğman Aslan, kuşlara iyi bir ev sahipliği yapmak için çalıştıklarını ifade ederek, Yaban kuşlarının rahatlığını veya son durumlarının ne olduğunu incelemek için Ercek Gölü’ne geliyoruz. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 14. Bölge Müdürlüğü Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte çalışma yürütüyoruz. Bayram tatilini iyi değerledirmek isteyenler ailece Erçek Gölü kıyısına giderek flamingoları izleyebilirler" dedi.