Fotoğrafçılarda 'biyometrik' yoğunluğu

Van'ın Gürpınar ilçesinde, biyometrik fotoğraf yoğunluğu yaşanıyor.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK) projesi kapsamında yeni kimlik kartları için başvurular devam ederken, fotoğrafçılarda ki ‘biyometrik fotoğraf ‘yoğunluğu dikkat çekti.

Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Gürpınar'da da yeni kimlik kartlarına başvurular artarak devam ediyor. Yeni kimlik kartları için istenen biyometrik fotoğraflar ise fotoğrafçı esnafın yüzünü güldürdü. Gürpınar Fotoğrafçılık'ın sahibi Tuncay Avcı, artan müşteri durumundan memnuniyetini dile getirdi. Avcı, yeni kimlik kartları için zorunlu olarak istenen biyometrik fotoğrafların çekimi için kendilerine olan ilginin artarak devam ettiğini, bu durumun kendi ekonomileri için olumlu fakat vatandaş için ekonomik bir külfet olduğunu belirterek, "Kimi vatandaşın aile fertlerinin sayısının fazla olması ve biyometrik fotoğraf ücreti dışında bankaya da belirli bir harç yatırması bazen sitemle karşılaşsa da zorunlu bir uygulama olduğu için herkes mecburiyetten kimlikleri yeniliyor" dedi.