Futbol turnuvası sona erdi

Van Büyükşehir belediyesi’nin farklı birimlerinde hizmet veren personelin kaynaşmasını sağlamak amacıyla Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından organize edilen ve 23 Temmuzda başlayan ’Birimler Arası Personel Kaynaşması Futbol Turnuvası’ final maçı ile sona erdi. Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı arasında yapılan final maçını Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı 1-0 kazanarak şampiyon oldu. 4 ayrı grupta 17 takımın karşı karşıya geldiği turnuvada üçüncülüğü Kültür, Sağlık ve Genel Sekreterlikten oluşan karma takım yaşarken, Bilgi İşlem ve Tarım Hizmetleri takımı en centilmen takım kupası aldı. Turnuvanın gol kralı ödülü ise 14 golle Ramazan Bildirici’ye verildi.

Turnuvada dereceye girenlere kupa ve ödüllerini veren Genel Sekreter Yardımcısı Salih Allahverdi, Van Büyükşehir Belediyesi’nin her alanda olduğu gibi burada da bir dayanışma örneği ortaya koyduğunu söyledi. Yapılan turnuvanın amacına uygun şekilde sonuçlandığını aktaran Genel Sekreter Yardımcısı Allahverdi, “Buradaki temel amacımız personelimiz arasındaki dayanışma ve kardeşliği pekiştirmekti. Bugün bu tablo bunu başardığımızı göstermektedir. Ben mücadele eden bütün takımlarımızı futbolun amacına uygun bir tavır ortaya koydukları için kutluyorum. Bugün burada dostluk, dayanışma ve kardeşlik kazanmıştır. Şampiyon olan birimimiz başta olmak üzere dereceye giren tüm birimlerimizi tebrik ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Büyük bir çekişmeye sahne olan şampiyonluk maçına daire başkanları ve çok sayıda birim çalışanları katıldı.