Gardıropta 13 kilo eroin ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında bir ihbarı değerlendiren ekipler, İpekyolu ilçesi Buzhane Mahallesi Ümitbey 2. Sokakta bulunan bir ikamette arama yaptı. Yapılan aramada gardıropta bulunan kutuların içerisinde zulalanmış toplam 13 kilo 756 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak Ö.K. isimli şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak /Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alındı.. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.