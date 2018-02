Gazeteci Nazlı Çelik: "Çok kez ölüm tehditleri aldım"

O gücü yüreğinizde bulmanız lazım. Haklıdan, haktan ve insandan yana olmanız lazım. Gururla taktığım ay yıldızlı kolyemin ve bu ülkeye bir vefa borcum olarak elimden gelen en iyisini yapmaya çalıştım" dedi.

Star Haber Genel Yayın Yönetmeni ve Ana Haber Sunucusu Nazlı Çelik, Van Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen söyleşi programına katıldı. Süphan Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen söyleşide konuşan Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, muhalif ve farklı olmanın her zaman doğru olmadığını belirterek, "TV programlarında ana haberlerini sunarken hep içimizden biri gibi, o hem bizim gibi hissediyor. Haber sunarken Anadolu insanı hissiyatı içimde uyanıyordu. Eminim sizin içinizde de böyle bir hissiyat uyanıyor. Medyada muhalif ve farklı olmayı, kıymetli olmakla bir gören zihniyet var. Muhalif olmak, farklı olmak her zaman güzel ve doğru olan değildir. Önemli olan hakkı tesis edebilmek, adaletin peşinden koşabilmek, mazlumun, fakirin, garibanın yanında olup; her türlü sıkıntıya, derde rağmen korkmadan, cesurca peşinden gidebilmektir" dedi.

Daha sonra kürsüye çıkan Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik ise mesleki hayatından kesitler aktararak, ulaştığı başarının yollarını anlattı. Çelik, "Hayatımın en verimli, en güzel 6 yılını polis ve adliye muhabirliği üzerinde uzmanlaşarak tamamladım. Muhabirlik anları en kıymetli anlar. Sinagog saldırıları, patlamalar, emniyet içerisinde sorgular, yangınlar sürekli bir koşuşturma içerisindeydik. Başkalarının hayatlarını sadece uzaktan seyretmekle değil de gidip yaşayarak görme fırsatı buldum. Bekar evlerinden, tek gözlü odalardan 3’er, 5’er kişinin nasıl kaldığına, hamalların hayatına girdim, sabah 05.00’da onlarla kalktım. Kuyruklara girdim, o hayat mücadelesinin nasıl olduğuna tanıklık ettim. Dolayısıyla ‘şehir notları’ yaptığım bir bölümde de insanların hayatına dokunmaya başladım" şeklinde konuştu.

Son 6 yıldır gurur duyduğu bir haber merkezini yönettiğini ifade eden Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Star TV’ye geçtim. 2 sene boyunca gece haberlerini sundum. Sanatçılardan ekonomistlere, sarkıcılardan farklı bir konuk yelpazesiyle karşılaştım. 2 sene hafta sonu haberlerini, sonra ana haberleri, daha sonra tekrar ana haberleri sundum. Son 6 sene de Doğuş Grubu’nda çalışıyorum. Muhabirlikle başladı, editörlükle devam etti, haber müdürlüğü, haber koordinatörlüğü derken, son 6 sene de genel yayın yönetmeni olarak gurur duyduğum bir haber merkezini yönetiyorum."

"Hayatımda askerin ve polisin sesi olmak istedim"

Kendi işinde farkındalık oluşturmak için asker ve polislerin sesi olduğunu dile getiren Çelik, "19-20 yıllık meslek hayatımda yeri geldi, ‘Ergenekoncu, yandaş, hain’ dediler. Kadın olunca hedef olmak kolay oluyor. Türkiye’de kadın olmak zordur. Avantaj gibi gözükse de her zaman erkek egemen bir medyada mücadele ediyoruz. O gücün her zaman içimizde olduğunu düşünüyorum. İyi bir şeyler başarmak her zaman tam kalbinizde ve içinizdedir. Kendi işimi yaparken biraz farkındalık yaparım diye hayatımda askerin ve polisin sesi olmak istedim. Uzun yıllar çukur operasyonlarının yapıldığı o dönemde yalnız olduklarını hissettim. Bu ülkeye bir borcum olarak ve 4 kuvvet medya olarak bir farkındalık oluşturmak adına onların sesi olmaya karar verdim. Kendim de polisiye ve adliye muhabirliğinden uzun yıllar polislerle birlikte çalıştığım için bu yola baş koydum" ifadelerini kullandı.

"Çok kez ölüm tehditleri aldım"

Gazetecilik hayatında işini yaparken çoğu kez ölüm tehditleri aldığını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Şehit haberlerinin bir farkındalık oluşturması adına başka taraftan bakmaya çalıştık. Her zaman bültenimizde kırmızı çizgimiz oldu. Çünkü biz alışırsak, toplum alışırsa o zaman en tehlikeli şeylerin yaşanacağını düşündük. Hepimiz bedel ödüyoruz. Kahramanlar canlarıyla bu bedeli ödüyor. Tehditler, şikayetler alıyoruz. Bu işi yaparken çok kez ölüm tehditleri aldım. Küfürleri, hakaretler hep havalarda uçuştu. Başarılı olmak ve bir yola gitmek için korkudan arınmış olmanız lazım. O gücü yüreğinizde bulmanız lazım. Haklıdan, haktan ve insandan yana olmanız lazım. Gururla taktığım ay yıldızlı kolyemin ve bu ülkeye bir vefa borcum olarak elimden gelen en iyisini yapmaya çalıştım."

Söyleşi programı soru-cevap bölümüyle devam etti. Başkan Vekili Çiçekli, programa katılımlarından dolayı Gazeteci Çelik’e Van kedisi hediye etti.