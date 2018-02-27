Gazeteciler, Diyabet Gazetesi gecesinde bir araya geldi

Bir otelde düzenlenen gecede, açılış konuşmasını yapan Van Diyabet Gazetesi İmtiyaz Sahibi Murat Çurku, “Yıllardır bu meslekte çalışıyorum ve her zaman davam ilimin tanıtımı oldu. Yaklaşık 12 yıldan beri Öz Haberci Gazetesi’ni çıkarıyorum. Bunun yanında 6 ay önce Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek Van Diyabet Gazetesi’ni çıkarmaya başladım. Gazeteler evladım gibidir. Daha önce Öz Haberci adı ile bir evladım vardı, şimdi bir evladım daha oldu. Neden Diyabet Gazetesi derseniz, ben dahil olmak üzere ailece diyabet hastasıyız. Bizim gibi Van’da binlerce diyabet hastası olduğu için onların sesi olmaya karar verdim. Gazetede diyabet hastalığı ile ilgili haberlerin yanı sıra spor haberleri var. Sporun her hastalığa olduğu gibi diyabet hastalığına da faydası olduğu için gazetemde spor haberlerine de yer veriyorum” dedi.

Kısa sürede gazetenin büyüdüğünü dile getiren Çurku, “Ben gazeteme desteklerini esirgemeyen başta Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu olmak üzere Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın’a, kaymakam ve belediye başkan vekillerimize, belediye başkanlarımıza, kamu kurum ve kuruluşlara, sivil toplum örgütlerine ve her zaman yanımda olan gazeteci arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Gecede konuşan iş adamı Zahir Kandaşoğlu ise, arkasında hiç kimse olmadan tek başına yıllardır Van’da gazete çıkararak kamuoyunu bilgilendirmeye çalışan gazeteci Murat Çurku’yu tebrik ederek, “Yıllardır bu çalışmalarından, bu çabasından ve özellikle hastaların yanında yer almasından dolayı Murat Çurku’yu tebrik ediyorum. Böyle bir çalışma isteği, arzusu, yüreği var. Cebinde beş kuruşu olmayan, bankada herhangi bir sermayesi ya da hesabı olmayan bir kişinin 30 seneden beri bu işi başarması, her babayiğidin harcı değildir. Bazılarının arkasında iş adamları var, destek olan var, ama Murat Çurku’nun arkasında kimse yok. Yeni çıkardığı Diyabet Gazetesi’nin ismi bile çok büyük şeyler ifade ediyor. Her hafta çıkarılması, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtılması çok basit bir iş değildir. Ben tekrar kendisini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Konuşmalarında gazetecilere de seslenen Kandaşoğlu, “Bu ilde size çok ciddi görevler düşüyor. Eğer güzel bir birlik ve beraberliğiniz olursa, ayda bir bile olsa bir araya gelseniz, yanınızda hiçbir kurum olmadan kendi aranızda keşke bu ilin değerlerini değerlendirebilseniz. Doğu Anadolu Bölgesinde cazibe merkezi olan, bölgeye yön veren, örnek olan bir ilde yaşıyorsunuz. Van’da çıkan bir haber aynı saatte Ankara’da herkesin önündedir. Onun için sizin haberleriniz çok kıymetlidir. Van büyük bir şehirdir ve Van’ın geleceği parlaktır. Biz şu an Van’ın büyüklüğünün, vizyonunun ve Türkiye’de örnek olduğunun farkında değiliz. Van’ımıza yakışır, kültürümüze, tarihimize yakışır hareket etmiyoruz. Bu bize zarar veriyor. Bu ilimizin geleceği açısından çok büyük üzüntüler teşkil ediyor. Onun için size çok görevler düşüyor. Ben bu anlamda bu geceyi düzenleyen herkese teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Plaketlerin sunulduğu gece, müzik dinletisi ve ikramlarla sona erdi.