Gazi ve şehit aileleri iftarda bir araya geldi

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Van Şubesinde düzenlenen iftar yemeğine gazi ve şehit yakınlarının yanı sıra, emniyet mensupları ve AK Parti yetkilileri katıldı. İftar sonrasında kısa bir açıklamada bulunan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Van Şube Başkanı Hamiyet Erez Koç, gazi ve şehit aileleri ile bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, “Onlar bize şehitlerimizin emanetleridir. Onlar için ne yapsak azdır. Ben bu duygularla bu iftar programını düzenleyenlere teşekkür ediyor, bizleri yalnız bırakmayan gazi ve şahit yakınlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.