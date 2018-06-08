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08 Haziran 2018 11:24

Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı standına ilgi büyük

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Van Şubesi standı büyük ilgi görüyor.

Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı standına ilgi büyük

08 Haziran 2018 11:24


Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Van Şubesi, Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu Belediyesi tarafından oluşturulan Ramazan Sokağında stant açtı. Açılan stantta Gazi ve şehit aileleri tarafından yapılan ürünler satışa sunuluyor. Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Van Şube Başkanı Hamiyet Erez Koç, amaçlarının gazi ve şehit ailelerine yardımda bulunmak olduğunu ifade ederek, “Gazi ve şehit ailelerimiz Ramazan ayı boyunca açık olan standımıza gelerek hem vakitlerini dolduruyor hem de daha önce yaptıkları ürünleri burada satma fırsatı buluyorlar. Böylece ailelerimiz el emeği göz nuru ürünleri burada satarak aile bütçelerine de katkı sağlıyorlar. Bizlerde vakıf olarak kendilerine bu imkanları sunduk. Halkımızın da bu yönde ilgisi bizleri memnun ediyor. Bu anlamda duyarlılığından dolayı halkımıza teşekkür ediyorum” dedi.


Gaziler ve şehit aileleri ise böyle bir imkanı kendilerine sunduğu için Başkan Koç’a teşekkür ettiler.




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