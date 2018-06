Genç adımlar derneğinden hasta ve engelli ziyaretleri

sınıf öğrencisi engelli Yurdagül Uçar’ı ziyaret ederek karne hediyesi olarak ders çalışma masası hediye ettiler.

Muradiye Genç Adımlar Dernek Başkanı ve üyeleri Ramazan ayında da dur durak bilmiyorlar. Dernek üyeleri merkez ve kırsal mahallelerde fakir aileler, hastalar, engelliler ziyaret ediyor, sorun sıkıntıları dinleniyor. Her akşam farklı camilerde de teravih namazı kılıp cemaate Kur’an-ı Kerim hediye ediyorlar. Kısacası bu gençler her zaman her yerde halkının hizmetkârı olmaya devam ediyor.

Çalışmaları ile ilgili açıklama yapan Muradiye Genç Adımlar Dernek Başkanı Selçuk Yay, “Biz Genç Adımlar Derneği olarak her zaman halkımızın yanındayız ve daima hizmetkârlarıyız. Bu günde Beydağ Mahallesi’nde ikamet eden 10 yaşında 3. sınıf öğrencisi engelli Yurdagül Uçar kardeşimize karne hediyesi olarak ders çalışma masası hediye ettik. Her ne kadar okulda arkadaşlarıyla birlikte olmasa dahi biz bu eksikliğini tamamlayarak kendine destek olmaya çalışıyoruz. Diğer yatalak ve engelli hastalarımızı yaşlı ve fakir ailelerimizi ziyaret edip sorun ve sıkıntıları dinleyip elimizden geldiğince isteklerine karşılık veriyoruz. Her akşam farklı camilerde teravih namazında cami cemaatimizle buluşuyoruz Kur’an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin hayatı adlı kitabını hediye ediyoruz. Biz yaratılanı yaratandan ötürü sevdik. Bazen vatandaşlarımız bize hiç yorulmuyor musunuz diye soruyorlar. Biz de eğer aşk ile çalışırsanız yorulmazsınız. Bu çalışmalarımız bizim bütün yorgunluğumuzu alıyor, bize bir başka enerji veriyor bu tür çalışmalarımız benim Ak Parti Gençlik Kolları Başkanlığımda başladı o gün bu gündür devam ediyor ve devam edecek” dedi.

Yurdagül Uçar isimli öğrencinin şimdiye kadar 3 ameliyat olduğunu belirten ailesi, kızlarının 3 ameliyat daha olacağını, ancak maddi imkânlarının artık yetmediğini, yetkililerden yardım beklediklerini belirttiler.