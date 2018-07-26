Diğer
Kategoriler
26 Temmuz 2018 10:03

Genç çiftçilere manda dağıtımı

Van’da ‘Genç Çiftçi’ projesi kapsamında hibe almaya hak kazanan 13 genç çiftçiye toplam 60 adet manda dağıtıldı.

Genç çiftçilere manda dağıtımı

26 Temmuz 2018 10:03


Van’da ‘Genç Çiftçi’ projesi kapsamında Bahçesaray, Başkale, Çatak, Çaldıran, Edremit, Erciş, Gürpınar ve Tuşba ilçelerinde hibe desteği almaya hak kazanan 12 genç çiftçiye, yurt içinden temin edilen 30 bin TL değerinde 5’er baş olmak üzere toplam 60 baş manda verildi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, “Geçmiş yıllarda ilimizde yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan mandanın, Bakanlığımız tarafından ilimizde ilk olarak bu yıl dağıtımı yapıldı. İnşallah tekrar ilimizde manda yetiştiriciliği yaygınlaştır ve eski potansiyeline ulaşır. Verilen bu desteğin, genç çiftçilerimize ve ülkemiz tarımına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.


İl Müdürü Görentaş, dağıtımı yapılan mandaların yerinde kontrollerini yapmak üzere proje uygulanan köylere ziyarette bulundu.


Büyükbaş ve küçükbaş hayvan projeleri desteklenmelerinden hak kazanan diğer genç çiftçilere ise Bakanlığımızın belirleyeceği takvime göre daha sonra dağıtım yapılacağı bildirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç