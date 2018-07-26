Genç çiftçilere manda dağıtımı

Van’da ‘Genç Çiftçi’ projesi kapsamında Bahçesaray, Başkale, Çatak, Çaldıran, Edremit, Erciş, Gürpınar ve Tuşba ilçelerinde hibe desteği almaya hak kazanan 12 genç çiftçiye, yurt içinden temin edilen 30 bin TL değerinde 5’er baş olmak üzere toplam 60 baş manda verildi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, “Geçmiş yıllarda ilimizde yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan mandanın, Bakanlığımız tarafından ilimizde ilk olarak bu yıl dağıtımı yapıldı. İnşallah tekrar ilimizde manda yetiştiriciliği yaygınlaştır ve eski potansiyeline ulaşır. Verilen bu desteğin, genç çiftçilerimize ve ülkemiz tarımına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

İl Müdürü Görentaş, dağıtımı yapılan mandaların yerinde kontrollerini yapmak üzere proje uygulanan köylere ziyarette bulundu.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvan projeleri desteklenmelerinden hak kazanan diğer genç çiftçilere ise Bakanlığımızın belirleyeceği takvime göre daha sonra dağıtım yapılacağı bildirildi.