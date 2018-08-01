Genç çiftçilere sığır desteği

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, ‘Genç Çiftçi Projesi’ kapsamında sığır dağıtımına başladıklarını ifade ederek, “İlimizde toplam 251 genç çiftçinin proje başvurusu, Bakanlığımızca onaylanarak desteklenmeye hak kazanmıştı. Bu kapsamda sunulan toplam 251 projenin; 117 adedini büyükbaş sığır projeleri oluşturmaktadır.

Genç Çiftçi Projesi kapsamında Bahçesaray, Başkale, Çatak, Çaldıran, Edremit, Erciş ve Muradiye ilçelerinde hibe desteği hak kazanan 57 genç çiftçimize yurt içinden temin edilen 30 bin TL değerinde 5’er baş olmak üzere toplam 285 büyükbaş sığır yetiştiricilerin huzurunda kura usulüyle dağıtımı gerçekleştirildi” dedi.

Açıklamalarında kırsalda hayatına devam eden ve üretime katılarak milli ekonomiye katkıda bulunmak isteyen gençleri destekleyeceklerinin altını çizen Görentaş, ’Genç Çiftçi Projesi’ ile gençlerin uğraşlarını teşvik edecek ve kırsal alandaki istihdamı artırarak ilimizde üretimi daha da geliştireceğiz. Bu projenin ülkemiz ve ilimiz hayvancılığına hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyor, projenin genç çiftçilerimize hayırlı olmasını, ürünlerinin bol, kazançlarının bereketli olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmalarının ardından proje kapsamında hak sahiplerine hayvanları teslim edildi.