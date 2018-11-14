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Genç kızın parmağına sıkışan yüzük, AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı

VAN (İHA) – Van’da genç kızın parmağına sıkışan yüzük, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkarıldı.

VAN (İHA) – Van'da genç kızın parmağına sıkışan yüzük, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkarıldı.


İsmi açıklanmayan genç bir kız, parmağına sıkışan yüzükten dolayı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine başvurdu. Serviste görevli doktorların bilgi vermesi üzerine hastaneye giden AFAD ekipleri, genç kızın parmağına sıkışan yüzüğü çıkarmak için hemen çalışma başlattı. AFAD ekipleri, ince bir işçilikle parmağa sıkışan yüzüğü çıkardı.

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