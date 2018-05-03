Genç kızlar Türkiye şampiyonasında

Şırnak’ta yapılan müsabakalarda, grubundaki Hakkari, Bitlis ve Şırnak takımlarını mağlup eden Büyükşehir Belediyespor Kulübü Genç Kızlar Voleybol Takımı, 14-22 Mayıs 2018 tarihlerinde Kocaeli’nde yapılacak olan Genç Kızlar Voleybol Türkiye Finallerine katılacak. İlk etapta kentteki takımları yenerek il birincisi olan Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü Genç Kızlar Voleybol Takımı, geçtiğimiz hafta Şırnak’ta yapılan genç kızlar grup müsabakalarına katıldı. Buradaki karşılaşmalarda da rakiplerini yenerek grup birincisi olan genç kızlar, kent tarihinde ilk defa Türkiye finallerinde mücadele edecek.