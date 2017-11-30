Genç öğretmen kalbine yenik düştü

Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Cemalettin Argüz, dün akşam saatlerinde aniden kalp krizi geçirdi. Lokman Hekim Van Hastanesine kaldırılan Cemalettin Argüz, hayatını kaybetti. Argüz’ün cenazesi, bugün Yukarı Norşin Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü de bir taziye mesajı yayınlayarak, Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapan Müdür Yardımcısı Cemalettin Argüz’ün Hakk’ın rahmetine kavuştuğunu belirterek, “Eğitim neferlerimizin önemli isimlerinden biri olan Cemalettin Argüz’ü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, dost ve akrabalarına sabır, eğitim camiasına başsağlığı dileriz” denildi.