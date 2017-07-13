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13 Temmuz 2017 11:47

Genç yetenekler imza attı

Van Büyükşehir Belediyespor, Nazilli Belediyespordan Melik Yeğin’i ve Manavgatspor’dan Emre Toptan’ı transfer etti.

Genç yetenekler imza attı

13 Temmuz 2017 11:47


3. Lig 2. Grubun iddialı takımlarından Van Büyükşehir Belediyespor’un gelecek vaat eden futbolculara yönelik yatırımları devam ediyor. Transferde hareketli günler yaşayan kulüp, Melik Yeğin ve Emre Toptan isimli genç yetenekleri kadrosuna kattı. Nazilli Belediyespor’da top koşturan Melik Yeğin, forvet ve kanatlarda oynayabiliyor. Yeğin, Manisaspor altyapısında yetişip sırasıyla Balçova, Manisaspor, Bayrampaşa ve en son Nazilli Belediyespor’da oynadı.


Diğer bir transfer ise Manavgatspor’dan sol bek Emre Toptan oldu. Geçen sezonu Manavgatspor’da geçiren Toptan, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bu yıl 3. Lig karmasına seçilmişti. Siyah kırmızılı formayı 2 yıllığına terletecek olan genç yetenekler Yeğin ve Toptan, gelecek planlarını Van Büyükşehir Belediyesporla inşa etmek istediklerini belirttiler.




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