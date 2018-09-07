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07 Eylül 2018 15:22

Gençlik Festivali kapılarını açtı

Van’ın Gevaş ilçesinde Gezgin Fest tarafından düzenlenen ‘Gençlik Festivali’, kapıları misafirlerine açtı.

Gençlik Festivali kapılarını açtı

07 Eylül 2018 15:22


İlçeye bağlı Dokuzağaç Mahallesi’nde düzenlenen festivale Türkiye’nin çeşitli illerinden ziyaretçiler adeta akın etti. Saat 13.00 itibariyle festival alanına alınan gençler, kamp kurdu.


Öte yandan festival alanına tek bir girişten katılımcıların alınması uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu.


Doğuda ilk defa böyle bir festival yapılmasının önemli olduğuna değinen gençler, “Burada bu tür festivallerin sürekli düzenlenmesini istiyoruz. Gerek festival alanı gerekse sanatçı grubunu çok beğendik. Böyle bir organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dediler.




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