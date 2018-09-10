Gençlik festivali Selda Bağcan ve Teoman konseri ile sona erdi

Van'ın Gevaş ilçesinde düzenlenen ‘GezginFest Van' Selda Bağcan ve Teoman konseri ile sona erdi.

Türkiye&Hayal Kahvesi ortaklığı ile organize edilen GezginFest Van'da yoğun ilgi gördü. Doğu'nun ilk ve tek gençlik müzik festivali olma özelliğine sahip “GezginFest Van” Selda Bağcan ve Teoman konserleri ile sona erdi.

Dokuzağaç Mahallesi'nde düzenlenen ve üç gün süren festivalde Athena, Selçuk Balcı, Teoman, Selda Bağcan, Kardeş Türküler, Ezhel, Manga, Ahmet Aslan, İlkay Akkaya, Mohsen Namjoo, Melek Mosso, Can Bonomo, Sena Şener, Shantel, Emir can İğrek, Fatma Turgut, Yener Çevik, Kurtalan Ekspres, Gazapizm, İlyas Yalçıntaş gibi sanatçılar sahne aldı. Yaklaşık 70 bin kişinin ziyaret etiği festivalin son gününde sahne alan Selda Bağcan ve Teoman müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Festival Ezhel'in konseri ile sona erdi.

Festival boyunca müziklerle coşan gençler, festivalin her anlamda güzel geçtiğini ifade ederek butür organizasyonların bundan sonrada düzenlenmesini istediler. GezginFest Van sorumlusu Rıdvan Aktaş, festivalin en güzel şekilde sona ermesinin mutluluk verici olduğunu ifade ederek “Her şey çok güzeldi. Sorunsuz ve sıkıntısız geçtiği için mutluyuz. Özellikle il dışından gelenler memnun ayrıldı. Ben bu kapsamda bizleri en güzel şekilde karşılayan Van halkına teşekkür ediyorum” dedi.

Festivalin her yıl düzenleneceğini dile getiren Aktaş, bunun Van ve bölge için önemli olduğunu söyledi.