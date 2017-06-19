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19 Haziran 2017 09:59

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü personeli iftarda bir araya geldi

Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü personeli ve aileleri, Nur Tatar Spor Salonunda verilen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü personeli iftarda bir araya geldi

19 Haziran 2017 09:59


Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü personeli ve aileleri, Nur Tatar Spor Salonu Fuaye alanında birlik, beraberlik ve paylaşım duygularının en üst seviyeye çıktığı Ramazan ayı nedeniyle düzenlenen iftar programında buluştular. Manevi duyguların yoğun yaşandığı iftar programında konuşan Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç; Ramazan ayının kazanımları, ruhi arınma, ibadet zevki, yardımlaşma, paylaşma ve kardeşlik bilinci üzerine bir konuşma yaptı. Kurum personelleri ile yapılan iftarın bu yıl üçüncüsünü düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten İnanç; şimdiye kadar ki katıldığı en güzel ve en anlamlı iftar programlarından biri olduğunu ifade ederek, iftarda bir araya gelen personelin birlik ve beraberliğinin daim olması dileğinde bulundu.


Müdür İnanç; herkesin yaklaşan Kadir Gecesini ve bayramlarını tebrik ederek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.


Katılımın yoğun olduğu iftar programında ayrıca personel ve ailelerine ney ve müzik dinletisi eşliğinde semaver çayı ikram edildi. İftara katılan personel ve aileleri, bu yıl üçüncüsünün düzenlendiği iftar programından dolayı Müdür Nevzat İnanç’a ve emeği geçen herkese teşekkür ettiler.




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