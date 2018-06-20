Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünce Türkiye geneli yapılan ve Van’da ise Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonluğunda Vali Yardımcısı İbrahim Civelek, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürü Cengiz Polater, Van Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Ramazan Kıvanç, Kulüp Yöneticileri, Antrenör ve çok sayıda sporsever katıldı. İpekyolu Gençlik Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilen törende konuşan Van Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Ramazan Kıvanç, “Amatörlerin içerisinden gelen Gençlik ve Spor Bakanımıza, Spor Genel Müdürlüğümüze bütün Türkiye de olduğu gibi ilimizdeki spor kulüplerine de yardım yapmaları nedeniyle kendilerine kulüplerimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye de ilk defa bütün kulüplere maddi destek sağlanmaktadır. Bu çok önemli bir ilktir. Ümit ediyoruz ki bu tür yardımlar önümüzdeki yıllarda artarak devam eder. Bizler Van Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığı olarak yakından takip ettiğimiz kadarıyla ilimizde son 4 yılda birçok farklı branşlarda sportif anlamda çok iyi başarılar elde ediyoruz. Bu başarıların ilimize kazandırılmasında ilimiz sporuna büyük destek veren başta Valimiz Murat Zorluoğlu’na, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Nevzat İnanç’a ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından kulüplerimize gönderilen bu nakdi yardımlar yine sporcularımız tarafından birer başarı madalyası olarak tekrardan bizlere dönüyor. Bu duygu ve düşüncelerle bu nakdi yardımların ilimize gönderilmesinde emeği geçen başta, Gençlik ve Spor Bakanımıza, Spor Genel Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Daha sonra bir konuşma yapan Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ise, “Sporun bizim için yaşam biçimi, kültür olduğunu bu bilince sahip bir idareci olarak ilimiz açısından son derece avantajlı olduğumuz ve bu avantajları ilimize katma değer olarak kullanabilirsek, büyük başarılara imza atacağımızı düşünüyorum. Tabi bu konuda en büyük sorumluluk amatör spor kulüplerine düşüyor. Sporun başladığı ve profesyonelliğe adım atmanın yolu amatör spor kulüplerinden geçiyor. Amatör spor sadece futbolu değil, 60 branşı içinde barındırıyor. Van Büyükşehir Belediyespor’un mevcut durumunu hiçbirimiz arzu etmiyoruz. Ancak bunun yanında diğer branşlarda her gün başarımız artarak devam ediyor. Amatör spor branşları içerisinde milli takıma 80’e yakın sporcu verdik. Dolayısıyla 55’e yakın branşta faal olan bir iliz. Bu anlamda Van başarı hikayelerine her geçen gün bir yenisini eklemeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay 81 ilde startı verilen yetenek taraması projesi bizim için tarihe geçecek bir projedir. İlimiz genelinde bir ay içerisinde 3. sınıf öğrencisi 8 bin öğrencimizi yetenek taramasına tabi tuttuk. Eylül ayında eğitim-öğretim hayatı başladıktan hemen sonra yine ilimiz geneli 3. sınıfların tamamında yetenek taraması yapılacak. Yetenek taraması çocuklarımızın spora yönlendirme projesidir. Çocuklarımızın yeteneği daha o yaştayken yeteneğini tespit eden çıkan verileri dijital ortamda alınarak, Ankara’daki bilim kurullarına gönderilecek ve orada yapılan değerlendirmelerle bu çocukların yeteneğine göre branşlara yönlendirilmesi sağlanacak. Bu son derece önemlidir. Sporun alt yapısına en büyük katkıyı bu proje sağlayacak” dedi.

Vali beyin büyük gayretleriyle Kalkınma Bakanlığı’ndan ilimize kazandırılan güdümlü Genç Ağaçlar Kök Salıyor isimli bir SODES projesi 5 milyonluk bir proje olduğunu ifade eden İnanç, “Bu proje valimizin spor danışman koordinatörlüğünde yürüyor. Bunun içerisinde büyük oranda gençlik faaliyetleri olmakla beraber yine çok büyük çapta spor faaliyetleri de bu projede yer alıyor. Projede hedefimiz 13 ilçemizde bir yıl içerisinde yaklaşık 22 bin gence hizmet sunmak malzeme ve materyal desteği sağlamaktır. Ayrıca Valimiz ve Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle amatör spor kulüplerine malzeme yardımı projesi vardı. Kurumumuz Van Büyükşehir Belediyesi ve Van Amatör Spor Kulüpleriyle birlikte bu çalışmaları yürüttük. Van Büyükşehir Belediyesi bu malzemelerin teminini sağladı. İki kalem hariç tamamı kurumumuza teslim edildi. Bunların paketleme işlemleri başladı. Çok yakın bir zamanda Nur Tatar Spor Salonunda bu malzemelerin dağıtımını da gerçekleştireceğiz. Ben katkılarından dolayı sayın valimize teşekkür ediyorum. 77 amatör spor kulübümüze 428 bin TL nakdi yardım yaptık. Ancak ben bir şeye çok üzülüyorum. Karadeniz’in mütevazi bir ilinde sadece 245 tane futbol branşında faal kulüp varken, bizim ilimizde 105 tane bulunuyor. Bu konuda Vanlı işadamlarımıza sanayicilerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bu alanda yapılacak her kuruş harcamayı vergilerinden düşme fırsatı olmasına rağmen maalesef hiçbir Vanlı işadamı amatör spor kulübü adı altında bir kulüp kurduğunu veya bir kulübe sahip çıktığını görmedim. İlimizin bu eksikliğini gidermemiz gerekiyor. Vanlı işadamlarının bu konuda gereken desteği vermesini bekliyoruz. Vanlı işadamları amatör spor kulüplerine bir sefer sponsor olursa inanın gerisi gelir. Biz bir türlü işadamlarımızı bu konuda sürece dahil edemedik. İnşallah bundan sonra işadamlarımız sanayicilerimiz gereken ilgiyi sporcularımıza ve kulüplerimize gösterir” diye konuştu.

Program Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Van’daki 77 Amatör Spor Kulübüne gönderilen 428 bin liralık çekin, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç tarafından Van Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ramazan Kıvanç’a teslim edilmesinin ardından çekilen hatıra fotoğrafı sonrası program sona erdi.