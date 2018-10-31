Genel Başkan Algın, Erciş'te çocukları sevindirdi

Diriliş Gençlik Federasyonu tarafından 'Doğu-Batı Kardeşlik Köprüsü' projesi kapsamında Van'ın Erciş ilçesine bağlı Kırgız Türklerinin yaşadığı Ulupamir Mahallesi İlkokulu ile Erciş Yatılı İlköğretim Bölge Okulundaki öğrencilere 800 adet oyuncak dağıtıldı.

Oyuncak dağıtımı için ilçeye gelen Diriliş Gençlik Federasyonu Genel Başkanı Berivan Algın'a, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Erciş İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Kurbani Özdaş da eşlik etti. İlk olarak Latifiye Mahallesi'nde bulunan Erciş Yatılı İlköğretim Bölge Okulundaki 400 öğrenciye Kaymakam Mehmetbeyoğlu ile birlikte oyuncak dağıtan Algın, bu çalışmaları ile birlikte çocukların gönlüne girmeyi amaçladıklarını belirtti. Diriliş Gençlik Federasyonu olarak kardeşlik bağlarını güçlendirmek amacıyla yola çıktıklarını da belirten Algın, “Doğu-Batı Kardeşlik Köprüsü projesi başlattık. Batman, Diyarbakır, Hakkari, Muş, Manisa, İzmir gibi bugüne kadar yaklaşık 20 ilde oyuncak dağıttık. Van'a geldik. Daha sonra Hatay ve Gaziantep'e gideceğiz. Çocukların mutluluğu bizim için her şeyden daha önemli. Sadece oyuncak değil, bu bir gönül alma projesi. Gittiğimiz okulların eksikliklerini görüp, okul müdürlerimizle birlikte hareket ederek, eksiklerini tamamlıyoruz. Bu projede çok olumlu tepkiler alıyoruz. Zaten çocukların yüzündeki tebessüm en güzel tepkiyi gösteriyor. Onun için biz onların gönlüne girmeye geldik" dedi.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ise, Diriliş Gençlik Federasyonu tarafından başlatılan projenin çok önemli olduğunu belirterek, "Memleketin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine güzel hizmetler sunmak, insanların kardeşlik ruhunu tekrar ön plana çıkartmak ve böyle bir amaca hizmet etmesi nedeniyle Diriliş Gençlik Federasyonuna teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Diriliş Gençlik Federasyonu Genel Başkanı Algın ve beraberindekiler, daha sonra Kırgız Türklerinin yaşadığı Ulupamir Mahallesi'ne giderek buradaki öğrencilere Erciş İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Acar ile birlikte oyuncak dağıttıktan sonra ilçeden ayrıldı.