Genel Müdür Tekataş, ilçelerde incelemelerde bulundu

Devam eden çalışmaları incelemek için Gevaş’a giden Tekataş, yapımı sürdürülen bazı su depoları ile kanalizasyon hattını denetleyerek, yetkililerden bilgiler aldı. Kısa zaman içinde çalışmaların bitirilmesi için ekiplerin yoğun gayret gösterdiğini belirten VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, halkla bir araya gelerek onlarla sohbet etti. Tekataş, “Yeni çalışma sezonu ile tüm ilçelerde hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Gevaş’ta da bu yıl içinde başladığımız işlerimizin bitirilmesiyle ilçemizin sorunları önemli ölçüde çözülmüş oldu. Kanalizasyon çalışmaları da sürdürülüyor” dedi

Tekataş’ın incelemelerine VASKİ Güney Şube Müdürü Tevfik Ergenç ile teknik heyet de iştirak etti.

VASKİ Genel Müdür Yardımcısı Nazım Akman ile Yatırım İnşaat ve Şube Müdürü Hasan Yağız da Çaldıran’da devam eden çalışmaları inceleyerek bilgiler aldılar.