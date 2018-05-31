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31 Mayıs 2018 16:40

Genel Müdür Tekataş, ilçelerde incelemelerde bulundu

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ali Tekataş, ilçelerde denetim ve incelemelerde bulundu.

Genel Müdür Tekataş, ilçelerde incelemelerde bulundu

31 Mayıs 2018 16:40


Devam eden çalışmaları incelemek için Gevaş’a giden Tekataş, yapımı sürdürülen bazı su depoları ile kanalizasyon hattını denetleyerek, yetkililerden bilgiler aldı. Kısa zaman içinde çalışmaların bitirilmesi için ekiplerin yoğun gayret gösterdiğini belirten VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, halkla bir araya gelerek onlarla sohbet etti. Tekataş, “Yeni çalışma sezonu ile tüm ilçelerde hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Gevaş’ta da bu yıl içinde başladığımız işlerimizin bitirilmesiyle ilçemizin sorunları önemli ölçüde çözülmüş oldu. Kanalizasyon çalışmaları da sürdürülüyor” dedi


Tekataş’ın incelemelerine VASKİ Güney Şube Müdürü Tevfik Ergenç ile teknik heyet de iştirak etti.


VASKİ Genel Müdür Yardımcısı Nazım Akman ile Yatırım İnşaat ve Şube Müdürü Hasan Yağız da Çaldıran’da devam eden çalışmaları inceleyerek bilgiler aldılar.




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