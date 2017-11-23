Genel Müdür Tekataş’dan ani denetim

Bulduğu her fırsatta ani denetimler yapan, VASKİ çalışmalarını sıkı bir takip altına alan Genel Müdür Ali Tekataş, il merkezi ve ilçelerdeki hizmetleri birebir inceleyerek gerekli özenin gösterilmesini istiyor. Abdurrahman Gazi Mahallesi Bediüzzaman Caddesi’nde devam eden kanalizasyon çalışmalarını denetleyen Tekataş, kazı derinliğinin yeterli olup olmadığını metre ile ölçtürüp, uygun olmayan hatların yeniden yapılmasını istedi.

Çalışanlarla bir araya gelerek, çalışmalar hakkında bilgiler alan Tekataş, eksik gördüğü konuları tek tek not ettirip, bir an önce çalışmaların standartlar çerçevesinde bitirilmesini istedi.

"Bu halkın parasının yerli yerinde harcanması için gereken önemi ve titizliği göstereceğiz" diyen Tekataş, “Hem kendi kurumumuzun hem de müteahhit firmaların yaptığı çalışmaları aynı duyarlılıkla inceliyoruz. Bu bizim için bir zorunluluktur. Boşa gidecek ne zamanımız ne de bir tek kuruşumuz var. Her şey yerli yerine harcanmalıdır. Hizmetlerimizin başarıya ulaşması için hepimizin aynı coşku, duyarlılık ve şevkle çalışması gerekiyor" şeklinde konuştu.