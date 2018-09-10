Genel Sekreter Yalçın, kitapçı dükkanını hizmete açtı

İpekyolu ilçesi İkinisan Caddesinde İsmail Akyol tarafından yeni kurulan kitap kırtasiye dükkânı Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın'ın da katılımlarıyla hizmete açıldı. İşyerinin açılış kurdelesi Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Faruk Biner, Van Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Yasin Ertürk ve İşyeri sahibi İsmail Akyol tarafından Van'ın tanınmış alimlerinden Osman Güven'in yaptığı duadan sonra kesildi. Yapılan açılışın ardından Yalçın ve davetliler işyerini gezerek hayırlı olsun dileklerinde bulunurken, Van TSO'nun Meclis Başkanı Yasin Ertürk, Yalçın'a kitap hediye etti

Böyle bir işletmeyi Van'a kazandırdıkları için Akyol'a teşekkür eden Yalçın, “Bu tür işyerlerinin kente büyük artılar katacağı inancıyla çoğalmasını arzu ediyorum. Hayırlı olsun” dedi.