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13 Haziran 2018 16:37

Genel sekreter yardımcıları çalışmaları denetledi

Van Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcıları, kent merkezinde devam eden ve yapılan çalışmaları denetledi.

Genel sekreter yardımcıları çalışmaları denetledi

13 Haziran 2018 16:37


Ulaşımdan zabıtaya, itfaiyeden sosyal yardımlara birçok alanda halka hizmet sunun Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını aralıksız yürütülüyor. Genel sekreter yardımcıları Fazıl Tamer, Salih Allahverdi ve Mehmet Yaşar, kent merkezinde yapılan çalışma noktalarını denetledi. İkinisan, Kazım Karabekir, Cumhuriyet ve İskele caddelerine giden genel sekreter yardımcıları; yol durumları, refüj, kaldırım ve parklarda yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.



Mezarlıklar ve camilerde bayram mesaisi


Ramazan Bayramı’nda vatandaşların yoğun olarak gideceği mezarlıklar, camiler ve türbelerde de ekstra çalışma yapıldı. Mezarlıklardaki kötü görüntüler, uzayan yaban otları temizlenirken; oturaklar ve kaldırımlar da yenilendi. Çevre Koruma Daire Başkanlığı tarafından da cadde ve sokaklar yıkandı. Camiler ve türbelerde de temizlik çalışması yapıldı.



Ana caddelerde seyyara geçit yok


Vatandaşın rahat bir ortamda alışveriş yaparak bayrama girmesini isteyen Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri de çalışmalarını sürdürüyor. Cumhuriyet, Maraş, Sıhke ve İskele caddesi gibi ana arterler, 24 saat aralıksız ekipler tarafından kontrol edilirken halkın talepleri doğrultusunda seyyar satıcılar ve işportacılarında caddelere girmesi engelleniyor. Yine araç parkları trafik akışı ve kaldırım işgalleri de rutin olarak denetleniyor.


Van’ın güzelleşmesi adına 7/24 mesai halinde olduklarını belirten Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yaşar, “Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’nun talimatları doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi olarak çalışıyoruz. Adeta şantiye alanına çevirdiğimiz Van’ın her köşesinde bir yatırımımız bir çalışmamız var. Bugünde bu çalışmaları rutin olarak takip ediyoruz. Ekiplerimiz çalışıyor. Yaklaşan Ramazan Bayramı içinde rutin çalışmamızın yanı sıra mezarlıklarda, türbelerde ve camilerde de temizlik çalışması yapıyoruz. Her şey daha güzel ve yaşanabilir bir Van için” dedi.




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