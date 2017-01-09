Genel Sekreter Yaşar’dan VOTAŞ’a ziyaret

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Yaşar, Van Organize Tarım İşletmeleri (VOTAŞ) tesisinde incelemelerde bulunarak brifing aldı.

Van Ticaret Borsası tarafından 49 yıllığına belediyeye devredilen VOTAŞ’ta daire başkanları ve ilgili teknik ekiple incelemelerde bulunan Genel Sekreter Mehmet Yaşar, işletmenin bulunduğu alanı gezerek yetkililerden bilgiler aldı.

VOTAŞ İşletme Müdürü Münir Karam eşliğinde tesislerin tamamını gezen Yaşar, "Belediyelerin hayvancılık ve benzeri işlerle uğraşmalarını doğru bulmuyorum. Bu işleri özel sektöre bırakmak lazım. Trakya Bölgesinde bu işlerle uğraşan firmaların durumu incelenmeliydi. Her tarafta özelleştirme ön görülürken, bizde bunun tam aksi bir durum öngörülmüş. Madem böyle bir durum uygun görülmüş, biz de bunu avantaja çevirmek için çalışacağız" dedi.

Tesisin çok kapsamlı olduğunu, ancak işletilemediğini gördüklerini dile getiren Yaşar, “Bu tesislerin ilin ekonomisi için aktif hale getirilmesi durumunda çok ciddi kazanımlar elde edilebilir. Bu devasa arazilerin bölge ve ilimiz için bulunmaz bir nimet olduğunu söylemek lazım. Şimdi bundan sonrası için nasıl bir yol haritası izleyeceğiz bunu uzman ekiplerle değerlendireceğiz. Sayın Valimiz İbrahim Taşyapan ile yapacağımız görüşmeler, sunulacak yeni çalışma planlarının onaylanması ile halk yaranına bir kararın verileceğine inanıyorum" diye konuştu.

Yaşar, ülkemiz topraklarının etkin kullanımını sağlamada en fazla rol oynayan büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık olduğunu kaydederek, “Bu kiralama işlemi yapıldığına göre bunu avantaja çevirmenin yollarını arayacağız. Ülkemizde hayvancılığın sorunları esas olarak yapısal özelliklerden kaynaklanmaktadır. Hayvancılık halen tarımsal üretim içerisinde önemli bir yere sahiptir. Günümüzde çeşitli hayvancılık kollarında düşük bir kâr marjı ile üretim yapılmaktadır. Hayvancılığın geliştirilmesi için ülkemizde pek çok girişimler yapılmıştır. Ancak bu temel yapı ve gerçeklere bakılmadan tarımın ve çiftçinin özellikleri göz önüne alınmadan yapıldığı için başarısız olmuştur. Bu tür işletmelerde kârlılık azlığından dolayı yetiştiriciler yem tüketimlerini kısmaktadırlar. İhtiyacı olan besin maddesini temin edemeyen hayvanlar, verimlerini azaltmaktadırlar. Böylece hem yem sanayicilerinin hem de üreticilerin gelirleri azalmaktadır. Sonuçta elde edilen hayvansal ürün miktarlarının azalmasından dolayı iç talebin karşılanması için ithalat yapılmakta, uzun vadede sektörle ilgili zarar görmektedirler" şeklinde konuştu.

Tesislerle ilgili Genel Sekreter Mehmet Yaşar’a detaylı bilgi veren VOTAŞ İşletme Müdürü Münir Karam ise, belediyenin devraldığı toplam 4 bin dönüm arazinin olduğunu ve bunun 180 dönümünün meyve ağaçlarından oluştuğunu kaydetti. 420 dönümün yoncalık, 3 bin dönümünün arpalık olarak ekiminin yapıldığını dile getiren Karam, tesisin toplam olarak 15 bin metrekare kapalı alan üzerinden faaliyet gösterdiğini söyledi.