Geri Dönüşümcüler Sitesinin sorunları masaya yatırıldı

STK ve esnaf kuruluşlarının sorunlarıyla yakından ilgilenen Van Büyükşehir Belediyesi, Demirciler ve Geri Dönüşümcüler Küçük Sanayi Sitesinde yaşanan sorunların çözülmesi için harekete geçti. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yaşar başkanlığında bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Demirciler ve Geri Dönüşümcüler Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Ömer Doğan, Zabıta Daire Başkanı Osman Sevinç ile site esnafı katıldı. Toplantı ile ilgili açıklamalarda bulunan Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yaşar, burada ruhsat ve lisans sorunu başta olmak üzere birçok sorun yaşandığını belirtti. Hurda ve hurdacılık mesleğine değinen Mehmet Yaşar, “Hurdanın tanımına baktığımızda, asıl kullanım amacı olan özelliği bozulmuş, kullanılmayacak hale gelmiş, işe yaramaz, eskimiş, antika değeri taşımasa bile çok az miktarda para eden maddelerdir. Hurdacılık geri kazanım sisteminin ilk basamağı olarak değerlendirilir. Hurda aynı zamanda geri dönüştürülebilir malzemeler anlamı taşımaktadır. Atık ile karıştırılmamalıdır. Atık yönetiminin uygulanabilirliğinde hurda ya da hurdacılık diye adlandırdığımız sektörün büyük faydası olmaktadır. Hurdacılığın atık yönetim planı içinde ilk adımı ev ve iş yerlerinde atılmaktadır. Hurdanın ilk basamağı kaynağında ayrıştırılması olmalıdır. Bu hem kolay hem de masrafsız bir adımdır. Bizim için atık olan malzeme, hurdacılar için atık olmayan ve hurda olarak tabir edilen üründür. Bu amaçla kaynağında ürünün ayrılması için tüketicileri bilinçlendirici çalışmaların da yapılması gerekmektedir” dedi.

Demirciler ve Geri Dönüşümcüler Küçük Sanayi Sitesinde 103 esnaf ve 2 bin 300 çalışan olduğunu söyleyen Yaşar, “Burada ruhsattan önce lisans problemi söz konusudur. Bunların ise maliyetleri çok yüksektir. Buradaki esnafımız da ruhsatlarını aldıklarında kent merkezinde korsan çalışanların önüne geçilmese bunun bir anlam ifade etmeyeceğini belirtiyorlar. 2008 yılında bu iş ile iştigal edenlerin kimlik kartları vardı. Rastgele insanlar hurda alamıyorlardı. Bu hem güvenlik açısından hem de korsanın önüne geçilmesi noktasında önemliydi. Ancak sonraki dönemlerde bu uygulama rafa kaldırıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan bir çalışma ile devlet buraları ruhsatlandırıyor. Bizler de Van Büyükşehir Belediyesi olarak esnafımıza ön ayak olacağız. Bu anlamda bugün bir toplantı gerçekleştirdik. Burada bir komisyon kurma kararı aldık. Bir rapor hazırlayarak İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerimizdeki korsan hurdacıların tespitini yapacağız. Merkez ilçe belediyelerimizle koordinasyon içerisinde çalışarak korsan sorununun önüne geçmeye çalışacağız. Bir de buranın yıllardan beri süregelen çöp ve su sorunu var. İnşallah bunları da ilgili birimlerle paylaşarak çözüme kavuşturulması için çaba sarf edeceğiz” diye konuştu.

Demirciler ve Geri Dönüşümcüler Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Ömer Doğan ise, sorunlarının çözülmesi için çaba sarf eden Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.