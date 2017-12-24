Gevaş Belediyesi 2017 yılında 81 bin metrekare kilitli taşı döşedi

Daha önceki yıllarda çamurla anılan ilçede merkezden sonra kırsal mahallelere de kilit parke taşı döşenirken, kilit parke taşı yollarla ilk kez tanışan kırsal mahallelerin adeta çehresi değişti.

Göreve geldiği günden bu yana birçok yeniliğe imza atan Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan ekibi ile birlikte vatandaşın takdirini topluyor. Daha önceki yıllarda çamurla anılan ilçede merkezden sonra kırsal mahallelerde yoğun bir çalışma başlatılmış durumda. Kilit parke yollarla ilk kez tanışan kırsal mahallelerin adeta çehresi değişti. Konuyla ilgili konuşan Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, “İlçemizde bir ilk olan bu çalışmaları KentDes ve KırDes projeleri kapsamında gerçekleştiriyoruz. Gevaş Belediyesi olarak yürüttüğümüz KentDes projesinin yanı sıra bu çalışmamıza ilaveten Van Valiliği (YİKOP) üzerinden başlatılan KırDes projesi ile pek çok kırsal mahallemizin adeta çehresi değişti. Ben kıymetli desteklerinden dolayı Van Valimiz Murat Zorluoğlu’na teşekkür ediyorum. KırDes projesi ile bize çok büyük bir destek oldular. 2018 Yılında da bu projenin devamında ümit ediyorum kırsal mahallelerimizi büyük oranda toparlamış olacağız. Ayrıca İlçe Kaymakamımız İshak Çınar’a da teşekkür etmek istiyorum. Bu süreci el birliği ve aktif bir koordinasyonla gerçekleştiriyoruz. Birliktelik ve ortak akılla pek çok sorunun üstesinden geliyoruz. Daha yapacak çok işimiz var. İnşallah vatandaşımızın güveni sayesinde elbirliğiyle tüm zor işlerin üstesinden geleceğiz” şeklinde konuştu.

Parke çalışmaları merkez mahalle olan Orta Mahalle, Bahçelievler, Karşıyaka, Pınarbaşı, Elmalı, Hişet Mahallelerinin yanı sıra kırsal mahalle olan Gündoğan, Aladüz, Kızıltaş, Uğurveren, İkizler, Kayalar, Koçak, Kurultu, Kazanç, Yemişlik, Güzelkonak, Dilmetaş, Timar, Aydınocak, Balaban, Hasbey, Yuva ve Altınsaç’a gerçekleştirildi. Merkez’de 6 bin metrekare olmak üzere toplamda 81 bin metrekare kilit parke işi yapıldı.Bu çalışmaların 2018 yılında da devam etmesi bekleniyor. Yapılan bu çalışmaları takdirle karşılayan vatandaşlar başkan Sinan Hakan ve emeği geçenlere teşekkür etti.