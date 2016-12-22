Gevaş Belediyesi imar revizyonuna gidiyor

Van’ın Gevaş Belediyesi, 2009 yılında yürürlüğe giren ve ilçenin en büyük sorunlarından biri olan imar planlarında revizyona gidiyor.

Konu ile ilgili bilgi veren Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, 2009 yılında yürürlüğe giren imar planında eksikliklerin olduğunu söyledi. İmar planında yapılacak olan revizyon ile ilçenin konut sorununun çözüleceği gibi yeni ticari alanların da oluşacağını ifade eden Başkan Hakan, “İmar planımız 2009 yılında yürürlüğe girmesine rağmen uygulamada eksiklikler bulunuyor. Belediye olarak imar planını ada veya parsel bazında revize etmek oldukça sıkıntılıdır. Biz Gevaş’ın gelişebileceğine inanıyoruz. Hızlı gelişmesi açısından yeni bir imar planına ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz. Bu konu meclisimizde tartışıldı ve genel bir kanaat oluştu. Önemli bir bölümü Van Büyükşehir Belediyesini de ilgilendiriyor. Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ortak bir şekilde çalışarak, Gevaş’ın hem konut sorununu çözecek hem de ticari alanlar oluşturacak, ilçenin bağını, bahçesini ve yeşilliğini de koruyacak şekilde bir imar planı çalışmasını başlatıyoruz. Şu anda taslak aşamasındadır. Bununla ilgili her kesimden görüşler alıyoruz. Bu iş belki birkaç yılımızı alacak, ama ortak akılla bir çalışma yapacağız. Yeni imar çalışması memleketimiz hayırlı olur inşallah” dedi.

Teknik konularda detaylı bilgi veren İmar ve Şehircilik Müdürü Aykut Allahverdi ise, “2009 yılında onaylanan ve şu an yürürlükteki imar planının ihtiyaca cevap veremiyor hale gelmesinden ve vatandaşlardan gelen yoğun taleplerden dolayı ilave ve revizesi için ilk adımı Başkan Sinan Hakan’ın direktifiyle attık. İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gelen yoğun resmi imar değişikliği ve mevzi imar dosyaları teknik ekiplerce incelenip meclise havale edilmekte ve bu işlem hem teknik ekibimizde hem de meclisimizde yoğun bir gündem oluşturmaktaydı. Teknik olarak incelenen talepler çoğunlukla makul değişiklik talepleri olduğundan Başkanımız Sinan Hakan bize vatandaşlardan gelen yoğun taleplere istinaden bir taslak imar planı hazırlamamızı istedi. Teknik ekip olarak yaptığımız yoğun çalışma sonucu vatandaşlarımızın talebini imar planı haritasına görsel olarak işledik ve meclisimizin gündemine getirip bir sunum yaptık. Meclisimizde yaptığımız sunum sonucunda meclis üyelerimizin çoğundan ve vatandaşlardan olumlu geri dönüşler aldık. Bununla ilgili gerekli çalışmaları imar komisyonu ve meclisimiz yapmaya devam edecek olup, çalışmalarımızın sonucunu somutlaştırma yolunda önemli yol kat edilecek ve yapıldığı yıldan bu yana eksiklikleri giderilmeye çalışılan imar planı uygulamasını daha düzenli ve ihtiyaca cevap verecek bir plan haline getireceğiz” şeklinde konuştu.