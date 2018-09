Gevaş Belediyesinden 2 bin kişilik ‘Kardeşlik Sofrası’

Gevaş Belediyesi tarafından ‘Kardeşlik Sofrası’ adı altında ayine katılanlara ilçe merkezindeki belediye çay bahçesinde yemek verildi. Yemekte konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, 3 yıl aradan sonra Akdamar Adası’nda Türkiye Ermenilerinin yeniden bir ayinle aralarında bulunmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Vali Zorluoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Ermeni kardeşlerimiz ve Türkiye dışından gelen insanlar kendi dünyalarında dini vecibelerinin gereğini yerine getirdiler. Diğer taraftan da biz Van halkı olarak Ermeni asıllı kardeşlerimizle bir araya gelme imkanı bulduk. Bu organizasyon yurt içi ve dışından çok fazla ilgi gördü. Turizm noktasında iddialı olan ilimize büyük bir katkı sağladı. Bundan sonraki yıllarda bu organizasyon kesintisiz şekilde devam edecek inşallah. Van ve Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak Cumhurbaşkanımızın önderliğinde terörle mücadele konusundaki kararlılığımız devam ediyor. Şu anda ilimizde, bölgemizde terör olayları ciddi şekilde baskı altına alındı. Terör örgütü mensupları hareket edemez duruma geldi. Her yerde, her bir metrekarede devletimiz tam anlamıyla asayişi sağlamıştır, bundan sonra da her türlü tedbiri alacağız” dedi.

Türkiye Ermenileri Patrikhanesi Patrikvekili Başepiskopos Aram Ateşyan ise, katılımcıları selamlayarak, "Kardeşler, sevgi çerçevesinde yan yana gelir ve sahip olduklarını paylaşırlar. Burada din, dil, mezhep ayrımı olamaz. Müslüman’ı Hristiyan’ıyla insan olan herkes bu masayı paylaşır. Bundan dolayı sadece Türkiye’de bu sofrayı görebilirsiniz. Başka hiçbir yerde göremezsiniz. Türkiye Ermeni Patrikliğini Fatih Sultan Mehmet bizzat kurmuştur. Tarihte tek Ermenilere bir ferman verildi ’milleti sadıka’ diye. Biz bu toprakların çocuklarıyız. Binlerce yıldır varız ve birlikte yaşıyoruz. Osmanlı döneminde birbirimizin cenazesinde gözyaşı döktük, düğünlerimizde göbek attık. Böyle iki toplum tarih üstünde yoktur bu kadar iç içe yaşayan" diye konuştu.

Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan da kardeşlik sofrasının ilkini 2014 yılında düzenlenen ardından kurduklarını hatırlattı.

Gevaş’ta İslam ve Hristiyan döneminden kalan nadide tarihi eserlerin olduğunu söyleyen Hakan, “Türkiye’deki şu anda başkanlığını Aram Ateşyan’ın yürüttüğü Ermeni kilisemiz İstanbul’u fethettikten sonra Fatih Sultan Mehmet’in desteğiyle kurulan bir dini yapıdır. Esasında bizim medeniyetimizin bir ürünüdür. Burada olmanızdan dolayı herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Kardeşlik Sofrası’na, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, Gevaş Kaymakamı İshak Çınar, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, kurum amirleri, ayine katılan Ermeni vatandaşlar ile ilçe sakinleri katıldı.