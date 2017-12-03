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03 Aralık 2017 10:02

Gevaş Belediyesinden 5 yeni park

Van’ın Gevaş Belediyesi tarafından yapımına başlanılan 5 adet park, kısa sürede halkın hizmetine sunulacak.

Gevaş Belediyesinden 5 yeni park

03 Aralık 2017 10:02


Gevaş Belediye Başkanlığı tarafından bu yıl içerisinde yapımına başlanılan 5 park, bitme aşamasına geldi. İlçe merkezinde yapımına başlanılan Şehit Ömer Ulutaş, Hastane, Vizontele, Otogar ve Uysal parkları ise yüzde 80’i bitmiş durumda. Çalışmalar, havalar elverdiği sürece devam edeceği belirtildi.


Park çalışmaları ile ilgili bilgi veren Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, "Yeşil alanlar bir şehrin olmazsa olmazıdır. Genel itibari ile yeşil Gevaş olarak adlandırılsa bile modern parklarımız yoktu. Bu çalışmalar ile ilçemizdeki ihtiyacı gidermiş olacağız. Sonraki süreçte Gevaş’ı sahille buluşturmayı hedefliyor olacağız. Bu yöndeki projelerimiz neticelendikçe halkımızla paylaşacaz" dedi.




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