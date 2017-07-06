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06 Temmuz 2017 16:07

Gevaş Devlet Hastanesinden konforlu hizmet

Van Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Gevaş Devlet Hastanesi, ferah bir ortamda sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor.

Gevaş Devlet Hastanesinden konforlu hizmet

06 Temmuz 2017 16:07


2007 yılından beri hizmet vermeye devam eden 25 yataklı Gevaş Devlet Hastanesi; lavaboları, boya ve badana işleri ve diğer bakım ve onarım işleri sürdürülüyor. En son hastanenin hem yakıtından tasarruf sağlamak hem de görsellik olarak güzel bir görüntüye sahip olması için dış cephe bakım onarım ve izolasyon işi yapılan Gevaş Devlet Hastanesi, sunduğu konforlu hizmetle vatandaşların takdirini topluyor. Hastane yönetimi, “Van sağlığına ve sağlık konforuna hizmetleri sağlamada katkıları olan İlçe Kaymakamı Sayın İshak Çınar’a ve Kamu Birliği Genel Sekreteri Sayın Op. Dr. Heybet Semur’a teşekkür ediyoruz” dediler.




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