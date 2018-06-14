Gevaş Gençlik Merkezinden gençlere iftar programı

Gençlik merkezi personeli ve üye gençler için düzenlenen iftar programı oldukça samimi bir ortamda gerçekleşti. Gevaş Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen iftar programına, Gevaş Kaymakamı ve vali yardımcısı İshak Çınar, Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Süphan Gençlik Merkezi Müdürü Vahdettin Çakar, Kurum Amirleri, Gençlik Merkezi Liderleri, üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. İftar programı öncesi okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahi dinletisi programa katılanlar tarafından yoğun beğeni topladı. Dolu dolu geçen program sonunda, Gevaş İlçe Müftüsü Şehmus Bayler tarafından gençlerle sohbet edildi. Program daha sonra okunan duaların ardından sona erdi.

Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Gevaş Gençlik Merkezi tarafından ilçemizde her yıl geleneksek olarak düzenli bir şekilde gerçekleştirilen gençlik iftar programına geleceğimiz olan siz gençlerimizle birlikte bir sofrada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Gevaş Kaymakamı ve Vali yardımcısı İshak Çınar; “Her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da gençlik merkezi personelimiz ve üyelerimiz ile büyük bir aile olarak bir araya gelmiş ve hep birlikte iftar sofrasında iftar yapıyoruz. Valimiz Murat Zorluoğlu’nun ilimiz gençliğine kazandırdığı Genç Ağaçlar Kök Salıyor SODES Projesi kapsamında ilçemizde, Gevaş Gençlik Merkezimiz organizasyonluğunda bu yıl birçok farklı kurslar ve programlar icra etmekteyiz. Bu proje kapsamında ilçemizdeki birçok gencimiz farklı kurs ve alanlarda başarılarını göstermişlerdir. Ben buradan bu projeyi ilimize kazandıran başta sayın valimize ve bu projenin ilçelerimizde yürütülmesinde emeği geçen bütün herkesi teşekkür ediyorum. Bu güzel iftar programının gerçekleşmesinde de emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, bir sonraki Ramazan’da buluşmayı ümit ediyorum" diye konuştu.

Ramazan ayının manevi ikliminde huzurlu bir iftar programı geçirdiklerini belirten, Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç’ın ise gençlerle çay sohbetine katılarak onlarla yakından ilgilendiği program geç saatlerde sona erdi.