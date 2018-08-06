Gevaş ilçesinde keklik avcısına ceza

Gevaş ilçesi Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Balaban Kontrol Noktasında yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında bir kamyonete arama yapıldı. Yapılan aramada kafes avcılığı yapan ve aracın bagaj kısmında ki kafeslerde 2 Kınalı Keklik ve tuzaklama malzemesi bulundurduğu tespit edildi. Keklikler ve kafeslerde el konulurken, bir şahıs hakkında idari para cezası ve tazminat kararı verildi. Kafes Avcılığı yapan şahsa Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından toplam 1 bin 347,00 TL idari para cezası ile bin 110 TL de tazminat bedeli talep edilirken, 2 Kınalı Keklik, kafes ve yakalama malzemesine el konuldu. El konulan 2 Kınalı Keklik tedavi ve rehabilite edilmek üzere Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından tedavi altına alındı. Yetkililer, katkılarından dolayı Gevaş Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı personeline teşekkür ettiler.