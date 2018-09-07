Gevaş ilk plajına kavuşuyor

Van Büyükşehir Belediyesinin tarihi Akdamar Adası’nın hemen karşısında bulunan Keretaş sahilindeki halk plajı yapımı devam ediyor. Yıllardır ihmal edilen Gevaş sahillerine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’nun talimatlarıyla yapılan ilk halk plajında sona gelindi. Yüzde 90 tamamlanan 25 bin dönüm üzerine kurulan plajda; duş kabinleri, yüzer iskele, kamelya alanları, plaj futbolu, kafeterya ve idare binası bulunuyor. Kısa bir süre sonra hizmete girecek olan plajdaki çalışmaları takip eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Cem Ülker Kaplan ve Fen İşleri Daire Başkanı İsmail Güngör incelemelerde bulundu.

Gevaş’ın kentin en çok turist çeken ilçelerinden biri olduğunu belirten Genel Sekreter Yardımcısı Cem Ülker Kaplan, ilçenin çehresini değiştirecek projeye imza attıklarını söyledi. Kaplan, “Van halkı bunlara şahittir, sahillerimiz çok kötü bir durumdaydı. Kayyum döneminin başlamasıyla birlikte Edremit ve Erciş sahillerinde plajlar açıldı. O kirli sahipsiz alanlar halkın hizmetine, turizme kazandırıldı. Bunu bir Vanlı olarak çok iyi biliyorum. Eskiden insanlarımız sahillerde bir ağaç dibi denize girecek yer arıyorlardı. Şimdi yapılan çalışmalarla Vanlılar şezlongların bulunduğu plajlarda gönül rahatlığıyla denize girebiliyor. Halkımız yapılan bu çalışmalardan çok memnun” dedi.