Gevaş Yanıkçay'da öğrenciler suya kavuştu

Eğitim kurumlarından gelen taleplere anında cevap verilerek, okulların sıkıntılarının giderilmesi için yoğun gayret gösteriliyor.

Gevaş'ın Yanıkçay Mahallesinde bulunan okulun su sıkıntısı çektiği bilgisi üzerine ekipler harekete geçen VASKİ ekipleri, ilkokula kısa sürede su hattı çekilerek okulun su sorunu giderildi. Daha önce taşıma su ile ihtiyaçlarını gideren okulun öğretmen ve öğrencileri yeni su hattının çekilmesini sevinçle karşılayarak teşekkür ettiler.

VASKİ Gevaş Şube Müdürlüğü ekipleri mahalleye giderek, tespitler yapıp su güzergâhını belirledi. Okula yaklaşık 600 metre uzaklıkta bulunan kaynak suyunun okul getirilmesi için harekete geçen ekipler, ihaleye çıkılmadan kendi imkânları ile su hattı çekerek sorunu çözdü. Yıllardır okula taşıma su ile su taşındığını belirten Yanıkçay Mahallesi İlkokul öğretmenleri, susuzluğun okul için büyük sorun teşkil ettiğini, taşıma su ile idare edildiğini söyledi. VASKİ ekiplerinin başvurusundan sonra kısa sürede ekipleri yönlendirip, su hattı çekmeleri büyük bir hizmet oldu. Sayın Genel Müdür Ali Tekataş ile sürekli işi takip eden Gevaş Şube Müdürü Tevfik Ergenç ile ekiplere teşekkür ederiz" dediler.