Gevaş'da 3 kınalı keklik ele geçirildi

Van'ın Gevaş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu kaçak keklik avlayan 1 kişiye idari para cezası talep edilirken, 3 kınalı kekliğe de el konuldu.

Gevaş ilçesi Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van Bitlis karayolu üzerinde bulunan Balaban Kontrol Noktasında yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında bir kamyonete arama yapıldı. Yapılan aramada kafes avcılığı yapan ve aracın bagaj kısmındaki kafeslerde 3 kınalı keklik ve tuzaklama malzemesi bulundurduğu tespit edildi. Keklikler ve kafeslerde el konuldu. Kafes avcılığı yapan şahsa Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından toplam 4915 Sayılı Kanun kapsamında idari para cezası ve tazminat talep edilecek.

Yetkililer, katkılarından dolayı Gevaş Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı personeline teşekkür ettiler.