Gevaş’ın 50 yıllık su sorunu çözüldü

Ziyarette konuşan Gevaş Muhtarlar Derneği Başkanı ve Akdamar Mahallesi Muhtarı Nevzat Çalımlı, "50 yıllık birikmiş sorunlarımız 3 ay gibi kısa sürede halledildi. Hizmetlerden memnunuz, beklenen hizmetlerle bu dönemde tanıştık. Hem Gevaş hem de köyleri ilk kez hizmetlerden bu kadar faydalanabiliyor. Bilhassa Gevaş su sorununun çözümü 2018 yılı programında olmasına rağmen Genel Müdür Tekataş’ın talimatıyla 3 ayda bitirilmesi bizim için büyük sevinç kaynağıdır. Başta Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Murat Zorluoğlu, VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş ile VASKİ Gevaş Müdürü Tevfik Ergenç ve emeği geçen tüm ekibe teşekkür ederiz" dedi.

"Sorunların çözümü ortak akılla olur"

VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş ise, Selimiye ve Bahçelievler mahallelerinin bir kısmında devam eden kanalizasyon sorununu Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan ile görüşerek çözüme kavuşturduklarını söyledi. İmarı olmayan yollarda kanalizasyon yapılmadığını hatırlatan Tekataş, “Bunun çözümü için belediye meclisinin alacağı bir kararla kadastro yollarında çalışma yapılabileceğine dair yazıyla bu sorun aşılmış olacak. Bu iki mahallemizin sorununun giderilmesini 2018 yılı programına aldık. Sorunları ortak akıl, fikir alışverişi ile çözüyoruz. Tüm belediye başkanlarımız ile olan diyaloglar ve iyi niyet sonucu sorunlar kısa zamanda aşılıyor" diye konuştu.

Muhtarlar da, 50 yıldır su sıkıntısı çektiklerini belirterek, “3 ay gibi kısa zamanda yapılan Pınarbaşı su kaynağının ilçeye verilmesiyle bu sorun çözüme kavuştu. Bunun için VASKİ yetkililerine teşekkür ederiz. Gevaş’ın yıllardır özlediği hizmeti bu dönemde almaya başladı. Bilhassa kanalizasyon ve su konusunda büyük çalışmalara imza atıldı. Gevaş’ta sorunların çözümü için kısa sürede çok iyi mesafeler alındı. Emeği geçenlere minnettarız, teşekkür ederiz" dediler.

Ziyarette Hişet Mahallesi Muhtarı Asım Selvi, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Murat Tanrıtanır, Selimiye Mahallesi Muhtarı Fikri Deniz ile VASKİ Şube Müdürü Tevfik Ergenç de hazır bulundu.