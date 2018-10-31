Gevaşlı çiftçilerin su sevinci

Tarım ve hayvancılığa büyük önem veren Van Büyükşehir Belediyesi, bu alandaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalarla birlikte Tarımsal İşler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Gevaş ilçesine bağlı Koçak, Kazanç, Kurultu, Yemişlik, Dilmetaş, Güzelkonak, Dereağzı, Hasbey ve Işıklar mahallelerine sulama kanalları ve bentler yapılırken, Abalı mahallesine ise hayvan içme suyu göleti inşa edildi. Toplamda yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda 9 köye ulaşan sulama kanalları ile 4 bin 200 dönümlük alan suyla buluşmuş oldu. Yine kanallar üzerine yapılan köprü ve geçitlerle de köylülerin ulaşımına katkı sağlandı.

Bu yıl toplamda Gevaş'a 20 kilometrelik sulama kanalı yapıldığını belirten Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, “Gevaş ilçesi tarım ve hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı bir yer. Tarımsal ürünleri anlamında da markaları olan bir ilçemiz. Şeker pancarı, fasulye ve seracılıkta önemli bir yere sahibiz. Biz göreve geldiğimiz günden bu yana tarımsal anlamda birçok projeye imza attık. Özelikle kayyum atamasının ardından ilçe olarak Van Büyükşehir Belediyesinin çok büyük desteklerini gördük. Bu yıl içerisinde birçok köyümüzün yararlanabileceği sulama kanalları yapıldı. Sadece bu yıl 20 kilometrelik sulama kanalı yapıldı. Biz desteklerinden dolayı Valimiz ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'na ve ekibine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Mahallelerinin ilk kez bu şekilde bir hizmetle tanıştığını ifade eden Hasbey Mahallesi sakini İbrahim Koç ise, “Köyümüz kuruldu kurulalı böyle bir hizmet gelmemişti. Van Büyükşehir Belediyesi sayesinde mahallemize tarım sulaması için kanallar yapıldı. Biz çiftçiler olarak bu yatırımdan çok memnunuz. Hem hayvanlarımız hem tarımsal ürünlerimiz suya kavuştu. Eskiden tarlalarımızı sulayamıyorduk. Şimdi su ayağımıza kadar geldi. Allah yapandan razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin” diye konuştu.